24 Канал зібрав найкращі привітання з днем народження у прозі, віршах і картинках, які ви можете надіслати своєму коханому. Збережіть собі ці побажання заздалегідь та подаруйте незабутні емоції чоловікові.
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Як привітати коханого з днем народження: проза, вірші, картинки
Коханий, вітаю з днем народження! Бажаю тобі наснаги та оптимізму, не втрачати віри в себе та у свою мрію. Здоров'я, сил, сміливості та мудрості у рішеннях. Прислухайся до своєї інтуїції і рухайся у своєму темпі своєю стежинкою. Знай, що я завжди поряд і готова підтримати у будь-якій ситуації. Вперед, коханий, до великих перемог!
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З днем народження, коханий! Бажаю тобі завжди бути щасливою людиною, впевненим та сміливим чоловіком. Нехай здійсняться твої мрії, коханий, нехай моя любов веде тебе до перемог, нехай з тобою завжди буде удача та підтримка близьких, нехай для тебе кожен день грає яскравими барвами успіху!
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Сьогодні день народження у того,
Хто моє серце вкрав собі навік.
Залишать хай тебе усі тривоги,
Мій наймиліший в світі чоловік!
Кар'єрний успіх хай летить угору,
Надійні друзі хай підтримують завжди.
А я, коханий, буду завжди поруч,
Для мене, любий, цілий світ – це ти!
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Мій розумний, сильний, коханий,
Мого серця достойний обранець,
З днем народження шлю я вітання
З найщирішим тобі побажанням!
Я щасливої долі бажаю,
Бо тебе дуже сильно кохаю,
Хоч життя твоє часто – не мед,
Будь незламним, завжди йди вперед!
Моя сила ти й справжній скарб,
Хай чекає складний нас етап,
Ми здолаємо всі перешкоди.
Будь щасливий, попри всі незгоди!
Привітання з днем народження коханому / Колаж 24 Каналу
Днями наша редакція публікувала зворушливі привітання з днем народження для жінки.
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З днем народження тебе, мій коханий! Загадай бажання, і воно обов'язково здійсниться. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіху у всіх справах та починаннях, гармонії, радості та достатку. Залишайся завжди таким гарним. Дуже тебе люблю.
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Коханий, я вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати, щоб моя любов та підтримка тебе зігрівали навіть у найлютішу холоднечу, щоб для наших почуттів були відкриті всі простори світу, щоб тобі все вдавалося, щоб твоє серце наповнювало щире кохання, щоб твоя душа прагнула до світлої заповітної мрії!
Привітання з днем народження коханому / Колаж 24 Каналу
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Любий, хороший та ніжно коханий,
Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,
Сьогодні твій день. Тебе щиро вітаю!
Ніжно кохаю тебе й обіймаю,
Подарую тобі ласку, щирість та тепло,
Щоби наше кохання довіку цвіло,
Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,
Щоб зі мною потрапив до солодкої казки.
***
Коханий мій, усі слова
Сьогодні лиш для тебе.
Хай сонце світить на шляху,
Допомагає небо!
Тобі бажаю від душі
Назавжди залишатися
Таким, як є для мене ти:
Найкращим моїм щастям!
Здоровим будь на всі роки,
Успішним та відвертим.
Крокуй незмінно до мети
Упевнено та вперто!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко