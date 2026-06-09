24 Канал зібрав найкращі привітання з днем народження у прозі, віршах і картинках, які ви можете надіслати своєму коханому. Збережіть собі ці побажання заздалегідь та подаруйте незабутні емоції чоловікові.

Дивіться також 100 привітань з днем народження для чоловіка, які розтоплять будь-яке серце

Як привітати коханого з днем народження: проза, вірші, картинки

Коханий, вітаю з днем народження! Бажаю тобі наснаги та оптимізму, не втрачати віри в себе та у свою мрію. Здоров'я, сил, сміливості та мудрості у рішеннях. Прислухайся до своєї інтуїції і рухайся у своєму темпі своєю стежинкою. Знай, що я завжди поряд і готова підтримати у будь-якій ситуації. Вперед, коханий, до великих перемог!

***

З днем народження, коханий! Бажаю тобі завжди бути щасливою людиною, впевненим та сміливим чоловіком. Нехай здійсняться твої мрії, коханий, нехай моя любов веде тебе до перемог, нехай з тобою завжди буде удача та підтримка близьких, нехай для тебе кожен день грає яскравими барвами успіху!

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

***

Сьогодні день народження у того,

Хто моє серце вкрав собі навік.

Залишать хай тебе усі тривоги,

Мій наймиліший в світі чоловік!

Кар'єрний успіх хай летить угору,

Надійні друзі хай підтримують завжди.

А я, коханий, буду завжди поруч,

Для мене, любий, цілий світ – це ти!

***

Мій розумний, сильний, коханий,

Мого серця достойний обранець,

З днем народження шлю я вітання

З найщирішим тобі побажанням!

Я щасливої долі бажаю,

Бо тебе дуже сильно кохаю,

Хоч життя твоє часто – не мед,

Будь незламним, завжди йди вперед!

Моя сила ти й справжній скарб,

Хай чекає складний нас етап,

Ми здолаємо всі перешкоди.

Будь щасливий, попри всі незгоди!

Привітання з днем народження коханому / Колаж 24 Каналу

Днями наша редакція публікувала зворушливі привітання з днем народження для жінки.

***

З днем народження тебе, мій коханий! Загадай бажання, і воно обов'язково здійсниться. Бажаю тобі міцного здоров'я, успіху у всіх справах та починаннях, гармонії, радості та достатку. Залишайся завжди таким гарним. Дуже тебе люблю.

***

Коханий, я вітаю тебе з днем народження! Хочу побажати, щоб моя любов та підтримка тебе зігрівали навіть у найлютішу холоднечу, щоб для наших почуттів були відкриті всі простори світу, щоб тобі все вдавалося, щоб твоє серце наповнювало щире кохання, щоб твоя душа прагнула до світлої заповітної мрії!

Привітання з днем народження коханому / Колаж 24 Каналу

***

Любий, хороший та ніжно коханий,

Мій дорогий, чарівний, незрівнянний,

Сьогодні твій день. Тебе щиро вітаю!

Ніжно кохаю тебе й обіймаю,

Подарую тобі ласку, щирість та тепло,

Щоби наше кохання довіку цвіло,

Щоб не знав ти ніколи гіркої поразки,

Щоб зі мною потрапив до солодкої казки.

***

Коханий мій, усі слова

Сьогодні лиш для тебе.

Хай сонце світить на шляху,

Допомагає небо!

Тобі бажаю від душі

Назавжди залишатися

Таким, як є для мене ти:

Найкращим моїм щастям!

Здоровим будь на всі роки,

Успішним та відвертим.

Крокуй незмінно до мети

Упевнено та вперто!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко