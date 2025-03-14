Фантастического счастья и радости: поздравления с днем рождения в картинках и словах

Большинство людей с нетерпением ждет свой день рождения. Это не только возможность услышать приятные слова и пожелания, но и встретиться с родными и близкими людьми.

В этот день важно поднять настроение именинникам и напомнить им об их ценности в жизни. LifeStyle24 подготовил невероятные поздравления с днем рождения, которые стоит отправить своим друзьям и знакомым, что скоро будут отмечать такой важный праздник.

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Поздравления с днем рождения: картинки, стихи и проза

С Днем рождения! Пусть все, что имеешь – приносит радость, а всего чего не хватает для радости обязательно появится в твоей жизни. Мечтай, улыбайся, радуйся и наслаждайся жизнью!

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Поздравляю с днем рождения! Пусть на твоей жизненной тропинке встречаются только хорошие люди, хорошие новости и интересные события. Мирного неба, верных друзей, здоровья и успехов во всех начинаниях!

Поздравления с Днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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С Днем рождения! Каждый день не может быть прекрасным, но желаю находить что-то хорошее каждый день. Желаю чувствовать радость от каждого момента, быть окруженной любовью и заботой.

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С праздником! Желаю мирного неба, душевного спокойствия и несокрушимой веры в светлое будущее. Пусть в твоей жизни будет больше теплых встреч и ярких моментов. Пусть каждый день приносит радость, а все мечты, даже в эти непростые времена, находят путь к осуществлению.

Поздравления с Днем рождения / Коллаж LifeStyle24

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Бажаю тобі фантастичного щастя,

Безкрайнього моря чудових подій.

Хай все, що бажаєш, швидесенько вдасться,

А також цікавого втілення мрій.

Хай зорями радість тебе осипає,

Природа здоров'ям наділить міцним.

Тебе з днем народження я привітаю.

Хай щира любов завітає у твій дім!

***

У день народження вітаю,

І міцно-міцно обіймаю,

Бажаю миру і достатку,

Щоб справи всі були в порядку!

Хай буде щастя і здоров'я,

Хай світ оточує любов'ю,

Бажаю років сто прожити,

І усміхатись, не тужити!

Поздравления с Днем рождения / Коллаж LifeStyle24

***

Я щиро з днем народження вітаю

Тебе в цей світлий і святковий день!

Сміється сонце й небеса сіяють,

А вітерець співа тобі пісень.

Нехай тебе заколисають зорі,

А рано-вранці збудить пташок спів,

Хай щастя буде – як краплин у морі,

А радості – як в полі колосків!

***

Бажаю вам квітів та мирного неба,

Грошей та здоров'я ще більше, ніж треба.

Хай доля вам щастя багато дає,

Зозуля сто років життя накує.

Хай справдяться мрії, здійсняться дива,

Хай кругом від сміху іде голова,

Достатку – у будні, у свята – подарунків,

Гарних подій, доброти, поцілунків!

Отметим, что ранее мы делились праздничными поздравлениями с днем рождения для мамы с днем рождения в прозе, картинках и стихах.