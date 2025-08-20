В этот день наши предки начинали готовиться к осени. О запретах и приметах на 20 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года
День памяти святого пророка Самуила
Он жил примерно за 1146 лет до Рождества Христова. Мать Самуила в течение длительного времени не могла забеременеть, поэтому начала много молиться Богу. Так, однажды женщина пообещала, если родится у нее сын, то он будет служить Господу. Впоследствии мальчик появился на свет и получил имя Самуил, что означает "услышанный Богом". Святой еще в юном возрасте начал пророчествовать различные события. Именно поэтому взрослый Самуил стал судьей Израиля. За его служение народ обратился к Богу, а Ковчег Божий вернули из плена. Самуил руководил мудро и честно, но его сыновья не пошли путем правды. В то же время жители захотели, чтобы у них был царь. Однако святой предупреждал их, что это будет духовным падением. Впрочем, по Божьему велению пророк помазал святого Давида на правителя.
Что нельзя делать?
- Не следует жениться и справлять свадьбы.
- Нельзя стричь волосы и ногти.
- Не рекомендуется занимать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности в семью.
- Не стоит ссориться и спорить с родными.
Народные приметы
- Если уже журавли улетели в теплые края, то ожидайте хороших новостей.
- Если в этом году был хороший урожай, то осенью часто будут идти дожди.
- Если кроты роют ямы, зима будет суровой.
- Если небо облачное, то ожидайте непогоды.
Что еще отмечают?
Всемирный день лени. Его ежегодно отмечают 20 августа. Этот праздник основали в 1984 году в Колумбии. Во время одного из торгово-промышленных фестивалей в стране люди решили оставить свои дела и отправиться на отдых. Так, колумбийцы поняли, что мало отдыхают, поэтому начали распространять главную идею этого праздника по миру.
Кстати! Наша редакция уже писала, какие праздники украинцы будут отмечать в августе.