В этот день наши предки начинали готовиться к осени. О запретах и приметах на 20 августа – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025 года

День памяти святого пророка Самуила

Он жил примерно за 1146 лет до Рождества Христова. Мать Самуила в течение длительного времени не могла забеременеть, поэтому начала много молиться Богу. Так, однажды женщина пообещала, если родится у нее сын, то он будет служить Господу. Впоследствии мальчик появился на свет и получил имя Самуил, что означает "услышанный Богом". Святой еще в юном возрасте начал пророчествовать различные события. Именно поэтому взрослый Самуил стал судьей Израиля. За его служение народ обратился к Богу, а Ковчег Божий вернули из плена. Самуил руководил мудро и честно, но его сыновья не пошли путем правды. В то же время жители захотели, чтобы у них был царь. Однако святой предупреждал их, что это будет духовным падением. Впрочем, по Божьему велению пророк помазал святого Давида на правителя.

Что нельзя делать?

Не следует жениться и справлять свадьбы.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Не рекомендуется занимать деньги в долг, потому что тогда накличете финансовые трудности в семью.

Не стоит ссориться и спорить с родными.

Народные приметы

Если уже журавли улетели в теплые края, то ожидайте хороших новостей.

Если в этом году был хороший урожай, то осенью часто будут идти дожди.

Если кроты роют ямы, зима будет суровой.

Если небо облачное, то ожидайте непогоды.

Что еще отмечают?

Всемирный день лени. Его ежегодно отмечают 20 августа. Этот праздник основали в 1984 году в Колумбии. Во время одного из торгово-промышленных фестивалей в стране люди решили оставить свои дела и отправиться на отдых. Так, колумбийцы поняли, что мало отдыхают, поэтому начали распространять главную идею этого праздника по миру.

Кстати! Наша редакция уже писала, какие праздники украинцы будут отмечать в августе.