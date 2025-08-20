У цей день наші предки починали готуватися до осені. Про заборони й прикмети на 20 серпня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

День пам'яті святого пророка Самуїла

Він жив приблизно за 1146 років до Різдва Христового. Мати Самуїла протягом тривалого часу не могла завагітніти, тому почала багато молитися Богові. Так, одного дня жінка пообіцяла, якщо народиться в неї син, то він служитиме Господу. Згодом хлопчик з'явився на світ і отримав ім'я Самуїл, що означає "почутий Богом". Святий ще у юному віці почав пророкувати різноманітні події. Саме тому дорослий Самуїл став суддею Ізраїлю. За його служіння народ навернувся до Бога, а Ковчег Божий повернули з полону. Самуїл керував мудро й чесно, але його сини не пішли шляхом правди. Водночас жителі захотіли, щоб у них був цар. Однак святий попереджав їх, що це буде духовним падінням. Втім, за Божим велінням пророк помазав святого Давида на правителя.

Що не можна робити?

Не слід одружуватися та справляти весілля.

Не можна стригти волосся та нігті.

Не рекомендується позичати гроші в борг, бо тоді накличете фінансові труднощі в родину.

Не варто сваритися та сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо вже журавлі відлетіли в теплі краї, то очікуйте гарних новин.

Якщо цьогоріч був гарний врожай, то восени часто дощитиме.

Якщо кроти риють ями, зима буде суворою.

Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.

Що ще відзначають?

Всесвітній день ліні. Його щорічно відзначають 20 серпня. Це свято заснували у 1984 році у Колумбії. Під час одного з торгово-промислових фестивалів у країні люди вирішили залишити свої справи та вирушити на відпочинок. Так, колумбійці зрозуміли, що замало відпочивають, тому почали поширювати головну ідею цього свята світом.

