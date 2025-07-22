В этот день наши предки отправлялись собирать чернику. О запретах и приметах на 22 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти святой равноапостольной Марии Магдалины

Она происходила из города Магдала, что было расположено на берегах Генисаретского озера. О детстве Марии почти не сохранилось информации, но, вероятно, девушка жила грешной жизнью. Впрочем, ее жизнь полностью изменилась после встречи с Иисусом Христом. Спаситель изгнал из нее семь бесов, и с тех пор Мария стала Его преданной ученицей. Также известно, что святая не покинула Христа даже в самые тяжелые моменты. Так, она присутствовала при Его распятии на Голгофе и стояла у гроба после смерти. В воскресенье она пришла с другими женщинами, чтобы намазать тело Иисуса миром. Именно ей первой явился Христос и сказал передать радостную весть о Своем Воскресении апостолам. После Вознесения Господа Мария проповедовала веру во всем мире. По преданию, она была в Риме, где рассказала императору Тиберию о Воскресении Иисуса. Впоследствии женщина поселилась в городе Эфес. Именно там Мария завершила свой земной путь.

Что нельзя делать?

Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом женщинам.

Не рекомендуется сквернословить и конфликтовать.

Нельзя смотреть в окна вечером, потому что тогда привлечете нечистую силу в дом.

Народные приметы

Если утром на траве увидите росу, то в этом году будет плохой урожай.

Если услышите грозу, то ожидайте холодов.

Если на улице туманно, то в ближайшее время будет хорошая погода.

Если увидите стаю птиц, то скоро пойдет дождь.

Что еще отмечают?

День манго. Его ежегодно отмечают 22 июля. В этот день принято покупать манго и готовить разнообразные напитки и блюда с ним.

Напомним, на днях мы уже рассказывали о других международных праздниках июля 2025 года.