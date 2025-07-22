У цей день наші предки вирушали збирати чорницю. Про заборони й прикмети на 22 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.

Цікаво Календар релігійних свят на липень 2025 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини

Вона походила з міста Магдала, що було розташоване на берегах Генісаретського озера. Про дитинство Марії майже не збереглося інформації, але, ймовірно, дівчина жила грішним життям. Втім, її життя повністю змінилося після зустрічі з Ісусом Христом. Спаситель вигнав з неї сім бісів, і відтоді Марія стала Його відданою ученицею. Також відомо, що свята не покинула Христа навіть у найтяжчі моменти. Так, вона була присутня при Його розп'ятті на Голгофі та стояла біля гробу після смерті. У неділю вона прийшла з іншими жінками, щоб намастити тіло Ісуса миром. Саме їй першій з'явився Христос і сказав передати радісну звістку про Своє Воскресіння апостолам. Після Вознесіння Господа Марія проповідувала віру в усьому світі. За переказами, вона була в Римі, де розповіла імператору Тиберію про Воскресіння Ісуса. Згодом жінка оселилася в місті Ефес. Саме там Марія завершила свій земний шлях.

Що не можна робити?

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не слід займатися важкою фізичною працею жінкам.

Не рекомендується лихословити та конфліктувати.

Не можна дивитися у вікна ввечері, бо тоді привабите нечисту силу в дім.

Народні прикмети

Якщо вранці на траві побачите росу, то цьогоріч буде поганий врожай.

Якщо почуєте грозу, то очікуйте холодів.

Якщо надворі туманно, то найближчим часом буде гарна погода.

Якщо побачите зграю птахів, то скоро піде дощ.

Що ще відзначають?

День манго. Його щорічно відзначають 22 липня. У цей день заведено купувати манго й готувати різноманітні напої ітастрави з ним.

Нагадаємо, днями ми вже розповідали про інші міжнародні свята липня 2025 року.