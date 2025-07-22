У цей день наші предки вирушали збирати чорницю. Про заборони й прикмети на 22 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Коломийську єпархію Православної Церкви України.
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День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини
Вона походила з міста Магдала, що було розташоване на берегах Генісаретського озера. Про дитинство Марії майже не збереглося інформації, але, ймовірно, дівчина жила грішним життям. Втім, її життя повністю змінилося після зустрічі з Ісусом Христом. Спаситель вигнав з неї сім бісів, і відтоді Марія стала Його відданою ученицею. Також відомо, що свята не покинула Христа навіть у найтяжчі моменти. Так, вона була присутня при Його розп'ятті на Голгофі та стояла біля гробу після смерті. У неділю вона прийшла з іншими жінками, щоб намастити тіло Ісуса миром. Саме їй першій з'явився Христос і сказав передати радісну звістку про Своє Воскресіння апостолам. Після Вознесіння Господа Марія проповідувала віру в усьому світі. За переказами, вона була в Римі, де розповіла імператору Тиберію про Воскресіння Ісуса. Згодом жінка оселилася в місті Ефес. Саме там Марія завершила свій земний шлях.
Що не можна робити?
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не слід займатися важкою фізичною працею жінкам.
- Не рекомендується лихословити та конфліктувати.
- Не можна дивитися у вікна ввечері, бо тоді привабите нечисту силу в дім.
Народні прикмети
- Якщо вранці на траві побачите росу, то цьогоріч буде поганий врожай.
- Якщо почуєте грозу, то очікуйте холодів.
- Якщо надворі туманно, то найближчим часом буде гарна погода.
- Якщо побачите зграю птахів, то скоро піде дощ.
Що ще відзначають?
День манго. Його щорічно відзначають 22 липня. У цей день заведено купувати манго й готувати різноманітні напої ітастрави з ним.
Нагадаємо, днями ми вже розповідали про інші міжнародні свята липня 2025 року.