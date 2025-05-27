В этот день наши предки завершали посевы поздних культур, особенно огурцов и капусты. О запретах и приметах на 27 мая – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Ферапонта, епископа Сардийского

Он родился и работал в городе Сардис. Мужчина преданно служил Богу и проповедовал христианство среди народа. Также Ферапонт обращал язычников в веру, что очень не нравилось римскому императору Юлиану. Правитель приказал схватить святого, а затем заключить его в тюрьму. Ферапонт в который раз заявил о своей преданности христианству, за что подвергся страшным мучениям. Так, мужчине не давали воды и пищи и одновременно его постоянно пытали. Несмотря на это, святой не отрекся от Христа и оставался непоколебимым в своих убеждениях. Впоследствии Ферапонта повели к реке Астале, где жестоко избили. Через некоторое время святой погиб мученической смертью.

Что нельзя делать

Не стоит подметать пол.

Нельзя сквернословить, конфликтовать и сплетничать, потому что тогда привлечете внимание нечистой силы.

Не рекомендуется устраивать генеральную уборку дома.

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Если на улице туманно, то в этом году будет хороший урожай.

Если небо облачное, то ожидайте потепления.

Если утром услышите пение птиц, то скоро будет ясная погода.

Если увидите радугу, то лето будет жарким.

Что еще отмечают

День сил спецопераций ВСУ. Ранее его отмечали 29 июля, но недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об изменении даты праздника на 27 мая – именно тогда, в 2014 году, спецназовцы освободили новый терминал Донецкого аэропорта от оккупантов и подняли украинский флаг.

Международный день маркетинга. Его ежегодно отмечают 27 мая. Именно в этот день, в 1931 году, родился известный американский ученый-маркетолог Филипп Котлер. Главная цель праздника – повысить осведомленность общества о важности маркетинга в налаживании связей между бизнесом и клиентами.

День экстренной медицинской помощи. 27 мая 1994 года подписали акт Европейского общества экстренной медицины. В этот день принято отмечать важную роль врачей неотложной медицинской помощи, медсестер, фельдшеров, реаниматологов и всех, кто спасает жизни людей.