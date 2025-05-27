У цей день наші предки завершували посіви пізніх культур, особливо огірків та капусти. Про заборони й прикмети на 27 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського

Він народився та працював у місті Сардіс. Чоловік віддано служив Богу та проповідував християнство серед народу. Також Ферапонт навертав язичників до віри, що дуже не подобалося римському імператору Юліану. Правитель наказав схопити святого, а потім ув'язнити його. Ферапонт вкотре заявив про свою відданість християнству, за що зазнав страшних мук. Так, чоловікові не давали води та їжі й водночас його постійно катували. Попри це, святий не зрікся Христа й залишався непохитним у своїх переконаннях. Згодом Ферапонта повели до річки Астале, де жорстоко побили. Через деякий час святий загинув мученицькою смертю.

Що не можна робити

Не варто підмітати підлогу.

Не можна лихословити, конфліктувати та пліткувати, бо тоді привабите увагу нечистої сили.

Не рекомендується влаштовувати генеральне прибирання вдома.

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Народні прикмети

Якщо надворі туманно, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо небо хмарне, то очікуйте потепління.

Якщо вранці почуєте спів птахів, то скоро буде ясна погода.

Якщо побачите веселку, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

День Сил спецоперацій ЗСУ. Раніше його відзначали 29 липня, але нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про зміну дати свята на 27 травня – саме тоді, у 2014 році, спецпризначенці звільнили новий термінал Донецького аеропорту від окупантів і підняли український прапор.

Міжнародний день маркетингу. Його щорічно відзначають 27 травня. Саме у цей день, у 1931 році, народився відомий американський вчений-маркетолог Філіп Котлер. Головна мета свята – підвищити обізнаність суспільства про важливість маркетингу в налагодженні зв'язків між бізнесом і клієнтами.

День екстреної медичної допомоги. 27 травня 1994 року підписали акт Європейського товариства екстреної медицини. У цей день заведено відзначати важливу роль лікарів невідкладної медичної допомоги, медсестер, фельдшерів, реаніматологів та усіх, хто рятує життя людей.