В этот день наши предки наполняли кормушки для птиц. О запретах и других праздниках 30 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

День памяти священномучеников Зиновия и Зиновии

Они родились в семье христиан. После смерти родителей Зиновий и Зиновия унаследовали значительные богатства, однако решили передать свое имущество бедным и нуждающимся. Святые придерживались благочестивого образа жизни, за что Господь наградил мужчину даром исцеления различных болезней. Так, Зиновий начал помогать людям и спасать их жизни. Впоследствии святой стал епископом христианской общины в Киликии. На этой должности он активно распространял веру среди народа. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, епископа схватили и отправили на суд к правителю Лисия. Зиновию приказали поклониться идолам, но он решительно отказался. За отказ Лисий приказал прибить святителя к кресту и пытать. Увидев страдания брата, сестра Зиновия бесстрашно заявила о своем вероисповедании, за что позже также подверглась страшным мучениям. Несмотря на жестокие пытки, святые остались живы. В отчаянии правитель сказал отсечь им головы.

Что нельзя делать?

Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.

Не следует бездельничать и лениться.

Не стоит делать предложение руки и сердца и жениться, потому что тогда брак будет несчастливым.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Что еще отмечают?