В этот день наши предки наполняли кормушки для птиц. О запретах и других праздниках 30 октября – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Андреевскую церковь.
День памяти священномучеников Зиновия и Зиновии
Они родились в семье христиан. После смерти родителей Зиновий и Зиновия унаследовали значительные богатства, однако решили передать свое имущество бедным и нуждающимся. Святые придерживались благочестивого образа жизни, за что Господь наградил мужчину даром исцеления различных болезней. Так, Зиновий начал помогать людям и спасать их жизни. Впоследствии святой стал епископом христианской общины в Киликии. На этой должности он активно распространял веру среди народа. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, епископа схватили и отправили на суд к правителю Лисия. Зиновию приказали поклониться идолам, но он решительно отказался. За отказ Лисий приказал прибить святителя к кресту и пытать. Увидев страдания брата, сестра Зиновия бесстрашно заявила о своем вероисповедании, за что позже также подверглась страшным мучениям. Несмотря на жестокие пытки, святые остались живы. В отчаянии правитель сказал отсечь им головы.
Что нельзя делать?
- Не рекомендуется ссориться и спорить с близкими.
- Не следует бездельничать и лениться.
- Не стоит делать предложение руки и сердца и жениться, потому что тогда брак будет несчастливым.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Что еще отмечают?
- 30 октября во всем мире отмечают Международный день ортопедических медсестер и медбратьев. Его установили в США в 1990 году, чтобы почтить работу медицинских работников. Только через 11 лет этот праздник начали праздновать в большинстве стран мира, пишет The National Association of Orthopaedic Nurses.
- Также сегодня празднуют День осведомленности о сахарной зависимости и День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.