У цей день наші предки наповнювали годівниці для птахів. Про заборони й інші свята 30 жовтня – розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву.

Дивіться також Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

День пам'яті священномучеників Зиновія та Зиновії

Вони народилися в родині християн. Після смерті батьків Зиновій та Зиновія успадкували значні багатства, однак вирішили передати своє майно бідним і нужденним. Святі дотримувалися благочестивого способу життя, за що Господь нагородив чоловіка даром зцілення різних хвороб. Так, Зиновій почав допомагати людям та рятувати їхні життя. Згодом святий став єпископом християнської громади в Кілікії. На цій посаді він активно поширював віру серед народу. Коли імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн, єпископа схопили та відправили на суд до правителя Лісія. Зиновію наказали поклонитися ідолам, але він рішуче відмовився. За відмову Лісій наказав прибити святителя до хреста і катувати. Побачивши страждання брата, сестра Зиновія безстрашно заявила про своє віросповідання, за що пізніше також зазнала страшних мук. Попри жорстокі тортури, святі залишились живими. У розпачі правитель сказав відтяти їм голови.

Що не можна робити?

Не рекомендується сваритися та сперечатися з близькими.

Не слід байдикувати та лінуватися.

Не варто робити пропозицію руки та серця й одружуватися, бо тоді шлюб буде нещасливим.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Що ще відзначають?