По древним преданиям, именно в этот день произошло удивительное чудо в Хонах. Тогда Архангел Михаил спас храм от разрушения и людей от гибели, остановив бурный поток воды. В народе этот день считают особенным, ведь святой символизирует победу добра над злом и силы света над тьмой. Именно поэтому верующие традиционно идут в церковь, где молятся Архангелу Михаилу и просят у него защиты и здоровья, пишет LifeStyle24.

По случаю Михайлова чуда наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте праздничные открытки друзьям, родным и знакомым, которые будут отмечать Михайлово чудо.

Михайлово чудо 2025: картинки-поздравления с праздником

Поздравления с праздником Михайлова чуда 2025 / Коллаж LifeStyle24

