За давніми переказами, саме цього дня відбулося дивовижне чудо у Хонах. Тоді Архангел Михаїл врятував храм від зруйнування і людей від загибелі, зупинивши бурхливий потік води. У народі цей день вважають особливим, адже святий символізує перемогу добра над злом та сили світла над темрявою. Саме тому віряни традиційно йдуть до церкви, де моляться Архангелу Михаїлу та просять у нього захисту й здоров'я, пише LifeStyle24.

З нагоди Михайлового чуда наша редакція підготувала красиві картинки-привітання. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть святкові листівки друзям, рідним і знайомим, які відзначатимуть Михайлове чудо.

Михайлове чудо 2025: картинки-привітання зі святом

Привітання зі святом Михайлового чуда 2025 / Колаж LifeStyle24

