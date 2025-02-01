Тогда Дева Мария принесла маленького Сына Божьего в Иерусалимский храм. В этот день действуют определенные запреты, которых стоит придерживаться, чтобы не навлечь невзгоды и неудачи. Что нельзя делать в Сретение Господне – рассказывает 24 Канал.

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Что нельзя делать в Сретение Господне

На Сретение Господне не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, вместо этого следует посвятить время молитве. Кроме этого не рекомендуется, употреблять алкогольные напитки и переедать. Также верующим не разрешается гадать и пытаться узнать что-то о своей судьбе, ведь это противоречит церковным традициям. В народе верили, что гадание на Сретение привлечет беды.

В то же время не стоит заниматься бытовыми делами, в частности убираться и мыть посуду. Существует поверье, что вместе с водой можно смыть семейное счастье, поэтому лучше отложить эту работу на другой день.

К тому же нельзя отправляться в дальнюю дорогу, особенно если на улице непогода. По народным приметам, Сретение символизирует встречу зимы с весной, и непредсказуемые изменения погоды могут усложнить планы. Важно также не занимать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности в будущем.

Сретение Господне 2025 / Фото с ютуба

Традиции Сретения Господня 2025 года

В этот день верующие посещают церковь и слушают праздничную литургию. Кроме этого, происходит обряд, который называется "Чин благословения свечей". Во время него священники читают молитву и зажигают свечи, которые затем окропляют водой и раздают христианам. После этого верующие молятся и просят у Господа семейного благополучия и здоровья.

Наши предки верили, что на Сретение зима встречается с весной. После праздника суровые морозы отступают, поэтому люди начинают готовиться к теплому времени года.