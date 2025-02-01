Тоді Діва Марія принесла маленького Сина Божого до Єрусалимського храму. У цей день діють певні заборони, яких варто дотримуватися, щоб не накликати негаразди й невдачі. Що не можна робити у Стрітення Господнє – розповідає 24 Канал.

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Що не можна робити у Стрітення Господнє

На Стрітення Господнє не варто займатися важкою фізичною працею, натомість слід присвятити час молитві. Крім цього не рекомендується, вживати алкогольні напої та переїдати. Також вірянам не дозволяється ворожити та намагатися дізнатися щось про свою долю, адже це суперечить церковним традиціям. У народі вірили, що гадання на Стрітення привабить біди.

Водночас не варто займатися побутовими справами, зокрема прибиратися та мити посуд. Існує повір'я, що разом із водою можна "змити" сімейне щастя, тому краще відкласти цю роботу на інший день.

До того ж не можна вирушати в далеку дорогу, особливо якщо на вулиці негода. За народними прикметами, Стрітення символізує зустріч зими з весною, і непередбачувані зміни погоди можуть ускладнити плани. Важливо також не позичати гроші у борг, щоб не накликати фінансові труднощі у майбутньому.

Стрітення Господнє 2025 / Фото з ютубу

Традиції Стрітення Господнього 2025

У цей день віряни відвідують церкву та слухають святкову літургію. Крім цього, відбувається обряд, який називається "Чин благословення свічок". Під час нього священники читають молитву та запалюють свічки, які потім окроплюють водою і роздають християнам. Після цього віряни моляться та просять у Господа сімейного добробуту й здоров'я.

Наші предки вірили, що на Стрітення зима зустрічається з весною. Зазвичай після свята суворі морози відступають, тому люди починають готуватися до теплої пори року.