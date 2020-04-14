Лікарні Львова не застосовуватимуть псевдопрепарат Протефлазід для лікування COVID-19, – Садовий

Мер Львова Андрій Садовий назвав компанію "Екофарм" недобросовісною і поверне її препарат "Протефлазід", який був наданий як гуманітарна допомога львівським лікарням, оскільки він не є засобом для лікування коронавірусу.

Садовий розповів, що керівництво "Екофарм" запропонувало надати безкоштовно як гуманітарну допомогу партію свого препарату, який нібито має імуностимулюючий ефект. Але для цього керівництво компанії попросило написати звернення від імені головного лікаря львівської Лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) з відповідним проханням. Після цього в низці ЗМІ з'явилися публікації про те, що "Протефлазід" буде використовуватися для лікування коронавірусу.

"Про жоден зв’язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, мови не йшло", – сказав мер Львова.

Нещодавно популярний блогер Олена Монова жорстко розкритикувала львівську владу і головного лікаря Львівської лікарні швидкої медичної допомоги за те, що вони замовили цей "фуфломіцин".

"Протефлазід" є просто чортополох на спирту, де спирту більше, ніж чортополоху", – написала Монова.

Садовий повідомив, що вважає такі дії замовників рекламних матеріалів, в яких згадується його ім'я і прізвище керівництва ЛШМД, недобросовісними.

"Звертаюся до ЗМІ, які їх опублікували, усунути ці статті, в іншому випадку це стане підставою для судових позовів", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, "Протефлазід" в 2013 році був віднесений МОЗом до псевдопрепаратів або, як їх називають, – "фуфломіцинів", ефективність яких ніким не підтверджена. Флакони цього "фуфломіцину" продаються за ціною 300 – 600 гривень, хоча на 96% він складається зі спирту.

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсілевський заявив: "Цей препарат – типовий доморощений "фуфломіцин". Всі його "типу дослідження" – це кричуща методологічна халтура, опублікована виключно в пострадянських країнах в журналах-мурзилках, які не рецензуються. Жодного незалежного дослідження немає – всі вони оплачені виробником і не можуть вважатися об'єктивними навіть теоретично".