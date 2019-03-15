Лікаря облили невідомою речовиною у Києві: поліція розшукує зловмисника

Чоловік хлюпнув невідомою речовиною лікарю в обличчя. Трапилося це на вулиці Єнісейській Голосіївського району столиці біля клініки.

Потерпілого одразу госпіталізували, повідомили у поліції.

Читайте також: Співробітника Адміністрації Президента знайдено мертвим: поліція назвала причину смерті

Журналісти 24 каналу з'ясували, що на вулиці Єнісейській розташована клініка "Нейромед". У клініці повідомили, що ніхто з їхній працівників не постраждав.

На місце події працюють поліцейські. Правоохоронці вилучили речі зі слідами рідини невідомого походження, поспілкувалися зі свідками та переглянули записи з камер відеонагляду, що встановлені неподалік.

За фактом події слідчі розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та хуліганство.

Нещодавно у Києві працівника Адміністрації Президента Олександра Бухтатого знайшли мертвим. У нього виявили перелом кісток носа, однак попередня причина смерті – хвороба серця.