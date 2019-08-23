Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

У Києві теща Притули й Хомутинніка на високій швидкості збила жінку з дитиною. Обох постраждалих госпіталізували з численними травмами.

Одна з дочок жінки – Катерина Притула, відмовилась давати будь-які коментарі про стан здоров'я своєї матері. Проте за словами ЗМІ, з жінкою усе гаразд. Про життя Лілії Сопельник відомо мало, проте про її бізнес – читайте далі у матеріалі.

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Коротка біографія Лілії Сопельник

Лілія Сопельник народилася в Донецьку та виховала двох доньок – Катерину та Світлану. Вони вийшли заміж за відомих чоловіків – Катерина за відомого шоумена Сергія Притулу, а Світлана – за екс-регіонала Артема Хомутинніка. Відповідно, вона є бабусею доньки Сергія Притули – Соломії та сина Артема Хомутинніка – Віталія.



Загадкова теща Сергія Притули і Артема Хомутинніка Загадкова теща Сергія Притули і Артема Хомутинніка

У Донецьку Лілія є засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Візит", яке займається здачею нерухомості. Цікаво, що компанія досі продовжує свою діяльність у місті, яке контролюється російськими окупантами.

Також в розпорядженні Лілії є дві схожих компанії у Києві, які займаються купівлею, продажем чи будівництвом майна: "Торг-Альянс" та "Інвест-Гейт". Варто зазначити, що вона є бенефіціаром однієї із них.

Ще одна київська фірма жінки – "Ютібі груп", яка спеціалізується на гуртовій торгівлі деревини, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Дивно, що жодної з її компаній немає у системі Prozorro у той час, як страхова компанія одної з її дочок – є.



Бізнес Лілії Сопельник Бізнес Лілії Сопельник

Що відомо про ДТП за участі Лілії Сопельник? У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син.



9-річний Ростислав отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит".



Його мати – Анжела також госпіталізована, вона отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.



За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.