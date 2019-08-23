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      Лілія Сопельник переїхала хлопчика з мамою: що відомо про тещу Притули та Хомутинніка

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      Теща Притули Лілія Сопельник – біографія винуватиці ДТП в Києві
      Біографія тещі Притули і Хомутинніка: Лілія Сопельник / Фото з Facebook / Лілія Сопельник

      У Києві теща Притули й Хомутинніка на високій швидкості збила жінку з дитиною. Обох постраждалих госпіталізували з численними травмами.

      Одна з дочок жінки – Катерина Притула, відмовилась давати будь-які коментарі про стан здоров'я своєї матері. Проте за словами ЗМІ, з жінкою усе гаразд. Про життя Лілії Сопельник відомо мало, проте про її бізнес – читайте далі у матеріалі. 

      Читайте також: Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка

      Коротка біографія Лілії Сопельник 

      Лілія Сопельник народилася в Донецьку та виховала двох доньок – Катерину та Світлану. Вони вийшли заміж за відомих чоловіків – Катерина за відомого шоумена Сергія Притулу, а Світлана – за екс-регіонала Артема Хомутинніка. Відповідно, вона є бабусею  доньки Сергія Притули – Соломії та сина Артема Хомутинніка – Віталія.
       
      Теща Притули, теща Хомутинніка
      Загадкова теща Сергія Притули  і Артема Хомутинніка
       
      У Донецьку Лілія є засновником товариства з обмеженою відповідальністю "Візит", яке займається здачею нерухомості. Цікаво, що компанія досі продовжує свою діяльність у місті, яке контролюється російськими окупантами.
       
      Також в розпорядженні Лілії є дві схожих компанії у Києві, які займаються купівлею, продажем чи будівництвом майна: "Торг-Альянс" та "Інвест-Гейт". Варто зазначити, що вона є бенефіціаром однієї із них.
       
      Ще одна київська фірма жінки – "Ютібі груп", яка спеціалізується на гуртовій торгівлі деревини, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. 
       
      Дивно, що жодної з її компаній немає у системі Prozorro у той час, як страхова компанія одної з її дочок – є. 
       

      Бізнес Лілії Сопельник
       

      Що відомо про ДТП за участі Лілії Сопельник? У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син.

      9-річний Ростислав отримав закриту травму живота і грудної клітини й був доставлений в "Охматдит". 

      Його мати – Анжела також госпіталізована, вона отримала струс головного мозку, перелом кісток тазу, вона також перебуває в одній із лікарень.

      За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

      blog_ava
      Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка
      сьогодні
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      Теги: Новини України Скандал Новини Києва Аварії та ДТП Бізнес Сергій Притула
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