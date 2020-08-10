В Україні масово знижуються ціни на товари, необхідні для життя. Найбільше подешевшали продукти та одяг. Однак комунальні послуги і алкоголь продовжують дорожчати.

Від початку 2020 року інфляція в Україні склала 1,4%. А от липень став місяцем дефляції: у порівнянні з червнем споживча ціна знизилася на 0,6%. Про це заявляє Державна служба статистики.

Зверніть увагу Готуйте ваші гаманці: які продукти найбільше подорожчають восени.

У липні 2020 подешевшали

Продукти харчування – 1,5%.

Одяг та взуття – 4,8%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка – 0,1%.

Доки в одних категоріях споживчого кошика спостерігаємо дефляцію, ціни на інші товари та послуги продовжують зростати.

У липні 2020 подорожчали

Алкогольні напої та тютюнові вироби – 0,5%.

Комунальні послуги – 1,2%.

Охорона здоров'я – 0,3%.

Зв'язок – 0,3%.

Освіта – 0,1%.

Ресторани і готелі – 1,0%.

Прогноз на осінь

Вже восени ціна на продукти суттєво зросте. Серед ключових факторів експерти називають несприятливі погодні умови та проблеми з імпорту овочів з Білорусі. За даними досліджень, вартість борщового набору збільшиться, як мінімум, у півтора раза. Також значно зросте ціна на яблука (60% нового врожаю загинули через погодні умови) та гречку. У майбутньому зміна клімату матиме значний вплив на розвиток українських аграріїв, і це може призвести до змін у векторі економічного розвитку України.