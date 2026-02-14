На Львівщині виявили "Кинджал", який збили під час нещодавньої атаки

На Львівщині у п'ятницю, 13 лютого, виявили ракету "Кинджал". Вона днями атакувала область посеред дня.

Про це пише Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Дивіться також Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза

Що відомо про знайдений "Кинджал"?

"Кинджал" знайшли та вилучили у селі Ражнів Золочівського району.

Його було збито під час повітряно-ракетного удару 11 лютого.

Довідково. Аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" мають дальність до 2000 кілометрів.

Окрім того, у Департаменті повідомили, що цього ж дня поблизу міста Ходорів Стрийського району було виявлено уламок, ймовірно, збитої ракети. Тип не уточнюється.

Небезпечну знахідку виявили за 20 метрів від залізничної колії.

Що відомо про удари "Кинджалів" по Львову?