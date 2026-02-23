Укр Рус
23 лютого, 16:27
Оновлено - 16:56, 23 лютого

Під вартою й без застави: підозрюваній у скоєнні теракту у Львові обрали найсуворішу запобіжку

Діана Подзігун
Основні тези
  • 33-річну мешканку Рівненської області, підозрювану у теракті у Львові, триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.
  • Жінку звинувачують у терористичному акті, що спричинив загибель людини, та незаконному поводженні зі зброєю, і їй загрожує довічне ув'язнення.

У понеділок, 23 лютого, суд обрав запобіжний захід для жінки, яка скоїла теракт у Львові. 33-річна мешканка Рівненської області буде під вартою 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

Яку запобіжку обрали для зловмисниці?

У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для 33-річної мешканки Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні смертельного теракту у центрі Львова.

Жінку триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави – до 22 квітня 2026 року. 

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України. Зловмисниці інкримінують терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. За такі статті передбачене довічне ув'язнення.

На судовому засіданні прокурор та слідчий просили для жінки запобіжку у вигляді арешту без можливості внесення застави, й після нарадчої кімнати суд їхнє клопотання задовольнив.

Важливо! Правоохоронцям спільно із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону вдалось затримати підозрювану у скоєнні теракту в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір. Під час перших допитів вона зізналась, що за виконання теракту росіяни запропонували їй 60 000 гривень винагороди.

Які подробиці теракту у Львові нині відомі?

  • У ніч на 22 лютого Нацполіція отримала хибний виклик про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття правоохоронців на місце події прогримів вибух, а згодом іще один.

  • Внаслідок інциденту загинула 23-річна співробітниця поліції – Вікторія Шпилька, ще 25 осіб постраждали. Троє перебувають у надважкому стані.

  • Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram. За словами Зеленського, організація теракту має російське походження.