Під вартою й без застави: підозрюваній у скоєнні теракту у Львові обрали найсуворішу запобіжку

У понеділок, 23 лютого, суд обрав запобіжний захід для жінки, яка скоїла теракт у Львові. 33-річна мешканка Рівненської області буде під вартою 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

Яку запобіжку обрали для зловмисниці?

У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для 33-річної мешканки Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні смертельного теракту у центрі Львова.

Жінку триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави – до 22 квітня 2026 року.

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України. Зловмисниці інкримінують терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. За такі статті передбачене довічне ув'язнення.

На судовому засіданні прокурор та слідчий просили для жінки запобіжку у вигляді арешту без можливості внесення застави, й після нарадчої кімнати суд їхнє клопотання задовольнив.

Важливо! Правоохоронцям спільно із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону вдалось затримати підозрювану у скоєнні теракту в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір. Під час перших допитів вона зізналась, що за виконання теракту росіяни запропонували їй 60 000 гривень винагороди.

Які подробиці теракту у Львові нині відомі?