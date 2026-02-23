Під вартою й без застави: підозрюваній у скоєнні теракту у Львові обрали найсуворішу запобіжку
- 33-річну мешканку Рівненської області, підозрювану у теракті у Львові, триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави.
- Жінку звинувачують у терористичному акті, що спричинив загибель людини, та незаконному поводженні зі зброєю, і їй загрожує довічне ув'язнення.
У понеділок, 23 лютого, суд обрав запобіжний захід для жінки, яка скоїла теракт у Львові. 33-річна мешканка Рівненської області буде під вартою 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.
Яку запобіжку обрали для зловмисниці?
У понеділок, 23 лютого, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для 33-річної мешканки Рівненської області, яку підозрюють у вчиненні смертельного теракту у центрі Львова.
Жінку триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави – до 22 квітня 2026 року.
Досудове розслідування проводить Служба безпеки України. Зловмисниці інкримінують терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. За такі статті передбачене довічне ув'язнення.
На судовому засіданні прокурор та слідчий просили для жінки запобіжку у вигляді арешту без можливості внесення застави, й після нарадчої кімнати суд їхнє клопотання задовольнив.
Важливо! Правоохоронцям спільно із прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону вдалось затримати підозрювану у скоєнні теракту в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір. Під час перших допитів вона зізналась, що за виконання теракту росіяни запропонували їй 60 000 гривень винагороди.
Які подробиці теракту у Львові нині відомі?
У ніч на 22 лютого Нацполіція отримала хибний виклик про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття правоохоронців на місце події прогримів вибух, а згодом іще один.
Внаслідок інциденту загинула 23-річна співробітниця поліції – Вікторія Шпилька, ще 25 осіб постраждали. Троє перебувають у надважкому стані.
Виконавці теракту у Львові були завербовані через Telegram. За словами Зеленського, організація теракту має російське походження.