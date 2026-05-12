Понад 40 фігурантів: у лікарні на Львівщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації

Правоохоронці на Львівщині викрили масштабну злочинну схему, завдяки якій військовозобов'язані за гроші отримували бронювання та фіктивну інвалідність. До організації оборудки причетні понад 40 службових осіб. За даними джерел, йдеться про місто Старий Самбір.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в правоохоронних органах.

Що відомо про корупцію у лікарні Львівщини?

За результатами слідчих заходів встановлено причетність працівників комунального підприємства, працівників медичної установи та представника органу місцевого самоврядування. Вони створили сталу систему, яка системно перешкоджала мобілізації.

Зокрема, за грошову винагороду військовозобов'язаних фіктивно працевлаштовували на комунальному підприємстві для отримання броні. Вже задокументовано низку таких "псевдозаброньованих".

Крім того, за хабарі у медичній установі виготовляли фіктивні документи про встановлення груп інвалідності. Це дозволяло визнати чоловіків непридатними до військової служби.

Правоохоронці провели понад 100 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми.

Обшуки у фігурантів

Основним фігурантам найближчим часом планують оголосити підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України:

стаття 369 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди);

стаття 369-2 (зловживання впливом);

стаття 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України).

Розслідування триває, встановлюється повне коло причетних осіб та розмір отриманих хабарів.