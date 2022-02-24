Росія напала на Україну: Садовий повідомив про підсумки оперативної наради

У Львові вранці 24 лютого провели оперативну нараду з керівництвом міста. Сталося це після того, як Росія розпочала напад на Україну

Мер Львова Андрій Садовий розповів про перші підсумки наради. Водночас він наголосив, що зараз важливо слідкувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації.

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Навчання у школах та заклади професійно технічної освіти переводять на дистанційний режим.

Дитячі садки працюють у режимі чергування.

Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу.

Решта за можливості – залишайтесь сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, розташовані найближче до вас,

– наголосив львівський міський голова.

Що цьому передувало: коротко

Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.

Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горять аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.

З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.

"Українські війська відбивають повітряний напад Росії. Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності", – наголосили у Генштабі.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.