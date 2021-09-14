За 13 сентября во Львове зафиксировали 59 новых случаев инфицирования. По всей области – стремительный рост больных.

Важно Вызывает беспокойство, – Кузин заявил о критическом коэффициенте случаев инфицирования

Городской совет обратился в Министерство здравоохранения и другие учреждения, чтобы разрешить открыть городские больницы. В частности речь идет о тех, которые принимали людей из предыдущей волны.

Сейчас динамика такая, как в начале марта. Всего во Львове планируют открыть почти 3 тысячи койкомест в медицинских учреждениях.

Неутешительная ситуация с коронавирусом

В области также ситуация неутешительная. Там за сутки госпитализировали 170 человек. Во всех учреждениях в целом на лечении находится 900 человек.

Заполнение больниц по области – более четверти. Какие следующие шаги предпримет власть, станет известно уже 15 – 16 сентября после заседания комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Какая ситуация с COVID-19 во Львове: смотрите видео

Последние новости о коронавирусе во Львове

Во Львове учеников и учителей одной из школ будут тестировать на COVID-19.

Количество заболевших в городе и области продолжает расти.

По словам мэра Львова Андрея Садового, если динамика заболеваемости сохранится, то жесткого карантина не избежать.