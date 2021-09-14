За 13 вересня у Львові зафіксували 59 нових випадків інфікування. По всій області – стрімке зростання хворих.

Важливо Викликає занепокоєння, – Кузін заявив про критичний коефіцієнт випадків інфікування

Міська рада звернулась до Міністерства охорони здоров'я та інших установ, щоб дозволити відкрити міські лікарні. Зокрема мовиться про ті, які приймали людей із попередньої хвилі.

Наразі динаміка така, як на початку березня. Загалом у Львові планують відкрити майже 3 тисячі ліжкомісць у медичних закладах.

Невтішна ситуація з коронавірусом

В області також ситуація невтішна. Там за добу госпіталізували 170 людей. У всіх закладах загалом на лікуванні перебуває 900 людей.

Заповнення лікарень по області – понад чверть. Які наступні кроки вживатиме влада стане відомо вже 15 – 16 вересня після засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Яка ситуація з COVID-19 у Львові: дивіться відео

Останні новини про коронавірус у Львові

У Львові учнів та вчителів однієї зі шкіл тестуватимуть на COVID-19.

Кількість хворих у місті та області продовжує рости.

За словами мера Львова Андрія Садового, якщо динаміка захворюваності збережеться, то жорсткого карантину не оминути.