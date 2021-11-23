Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Однако он убеждал, что не понял, как сбил женщин.

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Адвокаты просили смягчить меру пресечения

Жуткая авария произошла примерно в 6:00 на проспекте Свободы. Две монахини направлялись на утреннюю мессу. В момент, когда они вышли на пешеходный переход, с улицы Дорошенко повернула маршрутка №138. Водитель наехал на женщин и через несколько секунд удалился. Одна из монахинь погибла. Ее тело зацепилось за кузов. Маршрутка протянула ее на улицу Джорджа Вашингтона. Там водителя задержали правоохранители.

Во время судебного заседания Виктор Шебашинов говорил нечетко и был очень взволнован. Он полностью признал свою вину и извинялся. По словам водителя, он не увидел женщин на переходе. 47-летний мужчина 5 лет работает водителем, 2 из которых – на маршруте №138 Лапаевка – улица Джорджа Вашингтона.

Защита пыталась смягчить меру пресечения, ведь раньше к водителю не было замечаний ни от руководства, ни от пассажиров. Также он не отрицал свою вину и сотрудничал со следствием. По словам адвоката, подозреваемый не намерен бежать из страны, так как у него нет загранпаспорта. Также у водителя больная мама, которая нуждается в уходе, и несовершеннолетний ребенок. Так что адвокат настаивал на домашнем аресте. В свою очередь прокуроры, настаивали на содержании под стражей, отмечая поведение водителя.

Лицо совершило наезд на 2 пешеходов, которые переходили улицу на зеленый знак светофора. После того он уехал с места происшествия, не оказав медицинскую помощь человеку, на которого совершил наезд. Он приостановился. Есть доказательства, видео, что он остановился на время и уехал,

– заметил прокурор.

По словам обвинения, это говорит о том, что водитель осознал, что натворил, однако продолжил движение. Поэтому при таких обстоятельствах нет оснований говорить о принятии меры пресечения, на которой настаивал адвокат. Суд поддержал позицию прокурора и поместил водителя под стражу на 60 дней без права внесения залога.



Мужчина признал свою вину / Фото "Твоє місто"

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По словам водителя, он не понял, что сбил женщин

Водитель маршрутки во время судебного заседания извинялся и повторял, что ничего не видел.

"Не хотел я этого, так получилось. Был дождь, темно было. Извините... Не хотел", – повторял мужчина.

По словам водителя, он понял, что сбил женщин на конечной остановке, когда приехали правоохранители. На улице Дорошенко мужчина увидел, что женщина лежала на пешеходном переходе. Однако он подумал, что она просто поскользнулась.

"Было темно и я на пешеходном переходе людей не видел. Думал, что она упала. Когда ехал, не чувствовал ничего. Когда приехал на конечную, то что-то было, я подумал, что это какой-то мешок. Когда полиция приехала, понял, что произошло ", – добавил водитель.

Если вину подозреваемого докажут, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все обстоятельства жуткого ДТП.



Водителю уже выбрали меру пресечения / Фото "Твоє місто"

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В аварии пострадали 2 монахини

Заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаил Сас рассказал, что водитель был трезв, а в салоне на момент аварии находились несколько пассажиров.

"Их данные устанавливают, будут проведены допросы. Были двое посторонних мужчин, которые стояли поблизости, и сообщили на номер 102 о событии, что маршрутка сбила двух человек. Тело женщины попало под нижнюю часть транспортного средства, одежда зацепилась за выпяченные части маршрутки", – заметил правоохранитель.

В жутком ДТП погибла монахиня Ольга Дуплеца из Конгрегации Сестер Францисканок Семьи Марии. Она была настоятельницей его дома, служила при Латинской Катедре и работала на кухне приходской плебании. Погибшей было 47 лет.

Второй пострадавшей была сестра Галина. В результате ДТП она получила ряд травм. Гендиректор Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук рассказал, что монахиню уже отпустили из больницы на амбулаторное лечение. У нее диагностировали вывих плеча и ушиб головного мозга.



Авария произошла на проспекте Свободы / Фото полиции Львовской области

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На предприятии проведут проверку

Маршрут №138 обслуживает ЧП "Лион-Транс". Управление транспорта Львовского горсовета требует у областного управления транспорта прекратить курсирование пригородных маршруток по Львову, в частности по центру города. Такие автобусы должны ездить только на автостанции, а не дублировать городские маршруты.

Руководитель управления транспорта и связи ЛОГА Степан Рудницкий рассказал, что действительно ЛГС обращалась в суд, чтобы взять на себя обязательства по организации перевозок во Львовской ОТГ. Однако ЛОГА не собиралась разрывать действующие договоры, пока их срок не истечет. Чиновник добавил, что преимущественно соглашения с перевозчиками заключают на 5 лет. В этом году договор с ЧП "Лион-Транс" на обслуживание маршрута №138 истечет.

Рудницкий отметил, что разговаривал с руководителем предприятия. Там рассказали, что к водителю не было замечаний. По словам сотрудников, он не пил. На предприятии планируют провести проверки.

"У каждого маршрута есть паспорт маршрута, там есть графики работы, схемы движения, есть описание режима работы и отдыха водителя. По документам это одно, но, как это все обеспечивают перевозчики, будем проверять", – отметил Рудницкий.

По его словам, есть вопрос, все ли было хорошо с водителем и осмотрел ли его медик перед выходом на рейс. Возможно, к трагедии привели какие-то системные вещи или же человеческий фактор. Все причины установят специалисты.



Маршрутка протянула тело монахини к улице Вашингтона / Фото полиции Львовщины