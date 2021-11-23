Я думав, що вона послизнулась: як водій, що збив 2 монахинь у центрі Львова, пояснив свої дії

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Однак він переконував, що не зрозумів, як збив жінок.

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Адвокати просили пом'якшити запобіжний захід

Моторошна аварія трапилася приблизно о 6:00 на проспекті Свободи. Дві монахині прямували на ранкову месу. У той момент, коли вони вийшли на пішохідний перехід, з вулиці Дорошенка повернула маршрутка №138. Водій наїхав на жінок і через кілька секунд рушив геть. Одна з монахинь загинула. Її тіло зачепилось за кузов. Маршрутка протягнула її аж на вулицю Джорджа Вашингтона. Саме там водія затримали правоохоронці.

Під час судового засідання Віктор Шебашинов говорив нечітко та був дуже схвильованим. Він повністю визнав свою провину та вибачався. За словами водія, він не побачив жінок на переході. 47-річний чоловік 5 років працює водієм, 2 з яких – на маршруті №138 Лапаївка – вулиця Джорджа Вашингтона.

Захист намагався пом'якшити запобіжний захід, адже раніше до водія не було зауважень ні від керівництва, ні від пасажирів. Також він не заперечував своєї провини та співпрацював зі слідством. За словами адвоката, підозрюваний не має наміру тікати з країни, позаяк у нього немає закордонного паспорта. Також у водія є хвора мама, яка потребує догляду, та неповнолітня дитина. Тож адвокат наполягав на домашньому арешті. Своєю чергою прокурори, наполягали на триманні під вартою, наголошуючи на поведінці водія.

Особа скоїла наїзд на 2 пішоходів, які переходили вулицю на зелений знак світлофора. Після того він поїхав з місця пригоди, не надавши медичної допомоги людині, на яку здійснив наїзд. Він призупинився. Є докази, відео, що він зупинився на деякий час і поїхав,

– зауважив прокурор.

За словами обвинувачення, це говорить про те, що водій усвідомив, що накоїв, однак продовжив рух. Тож за таких обставин немає підстав говорити про прийняття запобіжного заходу, на якому наполягав адвокат. Суд підтримав позицію прокурора і помістив водія під варту на 60 діб без права внесення застави.



Чоловік визнав свою провину / Фото "Твоє місто"

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За словами водія, він не зрозумів, що збив жінок

Водій маршрутки під час судового засідання вибачався та повторював, що нічого не бачив.

"Не хотів я того, так вийшло. Був дощ, темно було. Вибачте... Не хотів", – повторював чоловік.

За словами водія, він зрозумів, що збив жінок аж на кінцевій зупинці, коли приїхали правоохоронці. На вулиці Дорошенка чоловік побачив, що жінка лежала на пішохідному переході. Однак він подумав, що вона просто послизнулась.

"Було темно і я на пішохідному переході людей не бачив. Думав, що вона впала. Коли їхав, не відчував нічого. Коли приїхав на кінцеву, то щось було, я подумав, що то якийсь мішок. Коли поліція приїхала, зрозумів, що сталось", – додав водій.

Якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі обставини моторошної ДТП.



Водієві вже обрали запобіжний захід / Фото "Твоє місто"

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В аварії постраждали 2 монахині

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини Михайло Сас розповів, що водій був тверезий, а в салоні на момент аварії перебували кілька пасажирів.

"Їхні дані встановлюють, будуть проведені допити. Були двоє сторонніх чоловіків, які стояли поблизу, і повідомили на номер 102 про подію, що маршрутка збила двох людей. Тіло жінки потрапило під нижню частину транспортного засобу, одяг зачепився за випнуті частини маршрутки", – зауважив правоохоронець.

У моторошній ДТП загинула монахиня Ольга Дуплєца зі Згромадження Сестер Францисканок Родини Марії. Вона була настоятелькою його дому, служила при Латинській Катедрі та працювала на кухні парафіяльної плебанії. Загиблій було 47 років.

Другою постраждалою була сестра Галина. Внаслідок ДТП вона отримала низку травм. Гендиректор Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Олег Самчук розповів, що монахиню вже відпустили з лікарні на амбулаторне лікування. У неї діагностували вивих плеча і забій головного мозку.



Аварія сталася на проспекті Свободи / Фото поліції Львівщини

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На підприємстві проведуть перевірку

Маршрут №138 обслуговує ПП "Ліон-Транс". Управління транспорту Львівської міськради вимагає в обласного управління транспорту припинити курсування приміських маршруток Львовом, зокрема центром міста. Такі автобуси повинні їздити лише до автостанцій, а не дублювати міські маршрути.

Керівник управління транспорту та зв'язку ЛОДА Степан Рудницький розповів, що й справді ЛМР зверталась до суду, щоб перебрати на себе зобов'язання з організації перевезень у Львівській ОТГ. Однак ЛОДА не мала наміру розривати чинні договори, допоки їхній термін не закінчиться. Посадовець додав, що переважно угоди з перевізниками укладають на 5 років. Цьогоріч договір з ПП "Ліон-Транс" на обслуговування маршруту №138 закінчиться.

Рудницький зазначив, що розмовляв із керівником підприємства. Там розповіли, що до водія не було зауважень. За словами співробітників, він не пив. На підприємстві планують провести перевірки.

"Кожен маршрут має паспорт маршруту, там є графіки роботи, схеми руху, є опис режиму роботи й відпочинку водія. За документами це одне, але, як це все забезпечують перевізники, будемо перевіряти", – зазначив Рудницький.

За його словами, є питання, чи все було гаразд з водієм та чи оглянув його медик перед виходом на рейс. Можливо, до трагедії призвели якісь системні речі або ж людський фактор. Усі причини встановлять фахівці.

Маршрутка протягнула тіло монахині до вулиці Вашингтона / Фото поліції Львівщини