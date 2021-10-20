Несмотря на штормовой ветер, во Львове будет довольно тепло. Столбики термометров поднимутся до 17 градусов выше нуля.

Интересно На Львовщину идет потепление: прогноз погоды на 20 – 24 октября

Во Львове ожидают бешеный ветер

По прогнозу синоптиков Львовского гидрометцентра, днем 20 и 21 октября во Львове будут порывы юго-западного ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый".

В городе 20 октября будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Температура днем составит 13 – 15 градусов тепла.

будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Температура днем составит 13 – 15 градусов тепла. В свою очередь, 21 октября во Львове также будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов выше нуля, а днем – от 15 до 17 градусов тепла.

Во Львовской мэрии призывают горожан учитывать прогноз погоды и быть осторожными во время движения.

Что не следует делать во время непогоды

В городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения отметили, что во время непогоды не стоит ходить под:

раскидистыми деревьями;

рекламными щитами;

линиями электропередач;

антеннами.

Порывы штормового ветра могут их повредить, поэтому травм человек не избежит. Также не стоит парковать автомобили под неустойчивыми конструкциями.

Важно! В мэрии напомнили, что в случае возникновения любых непредвиденных ситуаций, нужно звонить спасателям по номеру 101 или на Горячую линию города по номеру 1580.