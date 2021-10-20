Попри штормовий вітер, у Львові буде доволі тепло. Стовпчики термометрів підіймуться до 17 градусів вище нуля.

Цікаво На Львівщину йде потепління: прогноз погоди на 20 – 24 жовтня

У Львові очікують шалений вітер

За прогнозом синоптиків Львівського гідрометцентру, вдень 20 та 21 жовтня у Львові будуть пориви південно-західного вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

У місті 20 жовтня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Температура вдень становитиме 13 – 15 градусів тепла.

буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують. Температура вдень становитиме 13 – 15 градусів тепла. Своєю чергою, 21 жовтня у Львові також буде хмарно з проясненнями й без істотних опадів. Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, а вдень – від 15 до 17 градусів тепла.

У Львівській мерії закликають містян зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху.

Що не слід робити під час негоди

У міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення наголосили, що під час негоди не варто ходити під:

розлогими деревами;

рекламними щитами;

лініями електропередач;

антенами.

Пориви штормового вітру можуть їх пошкодити, тож травм людина не уникне. Також не варто паркувати автомобілі під нестійкими конструкціями.

Важливо! У мерії нагадали, що в разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, потрібно телефонувати до рятувальників за номером 101 або на Гарячу лінію міста за номером 1580.