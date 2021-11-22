Историческим дверям уже более 100 лет. Собрать деньги на реставрацию помогает кофейня-галерея "Штука".

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Во Львове хотят отреставрировать уникальные двери

Координатор кофейни-галереи "Штука" Юлия Корицкая-Голуб рассказала, что жители дома № 10 на улице Котлярской уже собрали 50% денег на реставрацию уникальных дверей с внутренней росписью. Стоимость реконструкции составляет примерно 60 тысяч гривен. Остальную часть от необходимой суммы поможет собрать кофейня. "Штука" расположена рядом – в доме № 8.

По словам Корицкой-Голуб, двери дома № 10 – самые красивые на улице Котлярской. Дом возвели в конце ХІХ века. Однако он до сих пор сохранил много родных деталей – несколько орнаментов метлаской плитки, травленые стекла с букетами в дверях-ковбойках, цветные стеклышки во внутренней горнице.

О принадлежности к бывшему Краковскому участку, преимущественно еврейскому, напоминает внутренняя роспись с панорамой Иерусалима. Ее происхождение имеет 2 версии: либо кто-то из жителей хотел сохранить память о путешествии, либо здесь была небольшая синагога,

– рассказала координатор кофейни.

Чтобы помочь отреставрировать ворота, в "Штуке" организовали выставку-аукцион. Она продлится до конца ноября. Половину денег с аукциона направят на восстановление дверей.

В выставке принимают участие 22 художника с 40 работами, нарисованными во время пленэра в сентябре – октябре 2021 года. Все лоты можно посмотреть по ссылке.

Заметьте! Во Львове с 2018 года действует Программа софинансирования реставрации исторических дверей и ворот. 70% стоимости работ оплачивает городской совет, а 30% – жители дома.



Дверям уже более 100 лет / Фото Юлии Корицкой-Голуб



Жители уже собрали половину суммы / Фото Юлии Корицкой-Голуб



Остальную часть соберут во время выставки-аукциона / Фото Юлии Корицкой-Голуб