У Львові хочуть відреставрувати унікальну браму-загадку: цікаві фото

Історичній брамі вже понад 100 років. Зібрати гроші на реставрацію допомагає кав'ярня-галерея "Штука".

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У Львові хочуть відреставрувати унікальну браму

Координаторка кав'ярні-галереї "Штука" Юлія Корицька-Голуб розповіла, що мешканці будинку №10 на вулиці Котлярській вже зібрали 50% грошей на реставрацію унікальної брами із внутрішнім розписом. Вартість реконструкції становить приблизно 60 тисяч гривень. Іншу частину від необхідної суми допоможе зібрати кав'ярня. "Штука" розташована поруч – у будинку №8.

За словами Корицької-Голуб, брама будинку №10 – найгарніша на вулиці Котлярській. Будинок звели в кінці ХІХ століття. Однак він до цього часу зберіг багато рідних деталей – кілька орнаментів метласької плитки, травлені шибки з букетами у дверях-ковбойках, кольорові скельця у внутрішньому світлику.

Про належність до колишньої Краківської дільниці, переважно єврейської, нагадує внутрішній розпис з панорамою Єрусалиму. Його походження має 2 версії: або хтось із мешканців хотів зберегти пам'ять про мандрівку, або тут була невелика синагога,

– розповіла координаторка кав'ярні.

Щоб допомогти відреставрувати браму, у "Штуці" організували виставку-аукціон. Вона триватиме до кінця листопада. Половину грошей з аукціону скерують на відновлення дверей.

У виставці беруть участь 22 художники із 40 роботами, намальованими під час пленеру у вересні – жовтні 2021 року. Усі лоти можна переглянути за посиланням.

Зауважте! У Львові з 2018 року діє Програма співфінансування реставрації історичних дверей та брам. 70% вартості робіт оплачує міська рада, а 30% – мешканці будинку.



Брамі вже понад 100 років / Фото Юлії Корицької-Голуб



Мешканці вже зібрали половину суми / Фото Юлії Корицької-Голуб



Іншу частину зберуть під час виставки-аукціону / Фото Юлії Корицької-Голуб