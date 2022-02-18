Сбрасывали транспорт в так называемом районе "Призрак" – заброшенных строениях на Глинянском Тракте. Сначала об этом написали в местные сообщества, затем даже обнародовали запись.

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Недострой, с которой летел "жигуль" / Фото varta1

Имели разрешение на такие действия

На обнародованном видео несколько человек подкатили автомобиль "Жигули" к краю крыши. После этого его сбросили вниз.

Впоследствии правоохранители рассказали журналистам, что разрешение на это у организаторов "действия" было. Мол, снимали клип или ролик.

Автомобиль сбросили с многоэтажки: смотрите видео

Автомобиль был известен по всей стране

Впоследствии обнародовали фото разбитого транспорта, который уже увез эвакуатор. Оказалось, что это были знаменитые "Жигули", которые львовянин полностью обил коврами.

В ноябре многие СМИ сообщали, что тюнинговал "Жигуль" 30-летний блогер Тарас Иващишин. Цель креативной кастомизации была очень проста – повеселить и поразить прохожих. Больше о нем и его творении – по ссылке.

Автомобиль, сброшенный с крыши / Фото Юрия Богуна и телеграмму "Типовой Львов"