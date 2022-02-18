Скидали транспорт у так званому районі "Привид" – закинутих будовах на Тракті Глинянському. Спершу про це написали в місцеві спільноти, згодом навіть оприлюднили запис.

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Недобудова, з якої летів "жигуль" / Фото varta1

Мали дозвіл на такі дії

На відео, яке оприлюднили, кілька людей підкотили автомобіль "Жигулі" до краю даху. Після цього його запустили вниз.

Згодом правоохоронці розповіли журналістам, що дозвіл на це в організаторів "дійства" був. Мовляв, знімали кліп або ролик.

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Автомобіль був відомий на всю країну

Згодом оприлюднили фото розтрощеного транспорту, який вже віз евакуатор. Виявилося, що це були славнозвісні "Жигулі", які львів'янин повністю оббив килимами.

У листопаді чимало ЗМІ повідомляли, що тюнінгував "Жигуль" 30-річний блогер Тарас Іващишин. Мета креативної кастомізації була вкрай проста – повеселити й вразити перехожих. Більше про нього та його творіння – за посиланням.

Автомобіль, який скинули із даху / Фото Юрія Богуна і телеграму "Типовий Львів"