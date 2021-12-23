Первые дни этно-празднований были 18 и 19 декабря. Однако его мероприятия также можно посетить с 24 по 26 декабря, 2 января и 7 – 9 января.

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Что предлагает зимняя "Країна мрій"

Все рождественские гуляния проходят на площадке Ennio Event Square, расположенной на улице Джерельной, 22. Врата "Країни мрій" всегда открываются в 15 часов. Кроме выступлений там можно увидеть:

резиденцию Святого Николая с его помощником – Ангеликом;

детскую площадку, где можно погрузиться в атмосферу детских народных игр и забав;

мастер-классы, благодаря которым можно прикоснуться к вселенной традиционного искусства;

небольшая ярмарка народных мастеров и другие развлечения.

Что такое "Країна Мрій" Это самый большой в Украине международный этно-фестиваль, основателем которого является известный украинский музыкант Олег Скрипка. Впервые он прошел в 2004 году. Кроме традиционной киевской локации, его проводили в Днепре, Львове, Лондоне и других городах.



Фестиваль имеет 2 сезонных формата – летний и зимний. В 2017 году зимняя "Країна Мрій" одновременно проходила в двух городах: Киеве и Днепре. За все годы существования фестиваля его исполнителями, мастерами и гостями стали представители более 30 стран.



Информация взята из Это самый большой в Украине международный этно-фестиваль, основателем которого является известный украинский музыкант Олег Скрипка. Впервые он прошел в 2004 году. Кроме традиционной киевской локации, его проводили в Днепре, Львове, Лондоне и других городах.Фестиваль имеет 2 сезонных формата – летний и зимний. В 2017 году зимняя "Країна Мрій" одновременно проходила в двух городах: Киеве и Днепре. За все годы существования фестиваля его исполнителями, мастерами и гостями стали представители более 30 стран.Информация взята из Википедии

Будут выступления и этнические танцы

24 декабря там выступит украинская певица и репер Alina Pash, а также фоль-группа Troye Zillia. А на следующий день там зажигательную атмосферу будут создавать реперка Alyona Alyona и фоль-граппа Joryj Kloc.

Кроме этого, в субботу на фестивале можно будет увидеть, как выглядит дрыг – традиционные танцы и пение во Львове. Это будет воспроизведение танцев такими, какими их помнят пожилые люди в селах. Дрыг танцуют под устоявшийся состав инструментов – скрипка, бубен и басоль (народная виолончель).

Все посетители тоже смогут попробовать эту этническую забаву и точно не пожалеют. Это танцы для веселья и кайфа. Дрыг – это просто, но зажигает именно так, как это нужно для забавы и утехи!

Как закончатся эти выходные

В воскресенье, 26 декабря, на "Країні Мрій" также будут танцевать дрыг танцы, но в это время там выступит и "Миклухо Маклай". Эта львовская группа споет колядки и другие песни из Центральной Украины, Гуцульщины, Лемковщины и Галиции. Можно будет встретить на территории основателя фестиваля Олега Скрипку.



Главное об этом фестивале / Афиша "Країни Мрій"



Обратите внимание! Вход на территорию "Країни мрій" бесплатный. Однако на концерты исполнителей билеты все же нужно покупать. Билеты на концерты и полная программа – по ссылке.

Что будет после Нового года

2 января там выступят "Вопли Видоплясова" и "Пиріг Батіг". 7 января создадут праздничный драйв "Хорея Козацька" и "Майстерня ЧГС", а на следующий день "Бурдон" и "Рояль Кіт". В последний день зимней "Країни мрій", 9 января, выступят Олег Скрипка с оркестром НАОНИ, а также Юрий Иосифович и Новая Автентика.



Программа выступлений фестиваля / Афиша "Країни Мрій"