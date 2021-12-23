Перші дні етносвяткувань були 18 та 19 грудня. Однак його заходи також можна відвідати ще з 24 по 26 грудня, 2 січня та 7 – 9 січня.

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Що пропонує зимова "Країна мрій"

Усі різдвяні гуляння відбуваються на майданчику Ennio Event Square, розташованому на вулиці Джерельній, 22. Брама "Країна мрій" завжди відчиняється о 15 годині. Окрім виступів там можна побачити:

резиденцію Святого Миколая із його помічником – Ангеликом;

дитячий майданчик, де можна зануритися в атмосферу дитячих народних ігор і забав;

майстер-класи, завдяки яким можна доторкнутися до всесвіту традиційного мистецтва;

невеликий ярмарок народних майстрів та інші розваги.

Що таке "Країна Мрій" Це найбільший в Україні міжнародний етнофестиваль, засновником якого є відомий український музикант Олег Скрипка. Вперше він відбувся у 2004 році. Окрім традиційної київської локації, його також проводили в Дніпрі, Львові, Лондоні та інших містах.



Фестиваль має 2 сезонні формати — літній і зимовий. У 2017 році зимові "Країни Мрій" одночасно проходили у двох містах: Києві та Дніпрі. Загалом за всі роки існування фестивалю його виконавцями, майстрами та гостями стали представники понад 30 країн.



Інформацію взято з Це найбільший в Україні міжнародний етнофестиваль, засновником якого є відомий український музикант Олег Скрипка. Вперше він відбувся у 2004 році. Окрім традиційної київської локації, його також проводили в Дніпрі, Львові, Лондоні та інших містах.Фестиваль має 2 сезонні формати — літній і зимовий. У 2017 році зимові "Країни Мрій" одночасно проходили у двох містах: Києві та Дніпрі. Загалом за всі роки існування фестивалю його виконавцями, майстрами та гостями стали представники понад 30 країн.Інформацію взято з Вікіпедії

Будуть виступи та етнічні танці

24 грудня там виступить українська співачка та реперка Alina Pash, а також фолькгурт Troye Zillia. А вже наступного дня там запальну атмосферу створюватимуть реперка Alyona Alyona та фолькгурт Joryj Kloc.

Окрім цього, в суботу на фестивалі можна буде побачити, який вигляд має дриґ – традиційні танці та співи у Львові. Це буде відтворення танців такими, якими їх пам'ятають старші люди в селах. Дриґ танцюють під усталений склад інструментів – скрипка, бубон і басоля (народна віолончель).

Усі відвідувачі теж зможуть спробувати цю етнічну забаву й точно не пошкодують. Адже це танці для веселощів та кайфу. Дриґ – це просто, але запалює саме так, як це потрібно для забави та розради!

Як закінчаться ці вихідні

У неділю, 26 грудня, на "Країні Мрій" також танцюватимуть дриґ танці, але в цей час там виступить і "Міклухо Маклай". Цей львівський гурт заспіває колядок та інших пісень з Центральної України, Гуцульщини, Лемківщини та Галичини. Можна буде зустріти на території й засновника фестивалю Олега Скрипку.



Головне про цей фестиваль / Афіша "Країни Мрій"

Зверніть увагу! Вхід на територію "Країни Мрій" є безкоштовним. Однак на концерти виконавців квитки все ж потрібно купувати. Квитки на концерти й повна програма – за посиланням.

Що буде після Нового року

2 січня там виступатимуть "Воплі Відоплясова" та "Пиріг Батіг". 7 січня створять святковий драйв "Хорея Козацька" та "Майстерня ЧГС", а наступного дня "Бурдон" і "Рояль Кіт". В останній день зимової "Країни Мрій", 9 січня, виступатимуть Олег Скрипка з оркестром НАОНІ, а також Юрій Йосифович і "Нова Автентика".



Програма виступів фестивалю / Афіша "Країни Мрій"