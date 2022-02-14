Квартира пенсионера должна была перейти в коммунальную собственность, а досталась злоумышленнице. Однако 14 февраля в региональном управлении прокуратуры сообщили, что разоблачили эту многолетнюю аферу.
Кстати Во Львове чиновник РГА подделал документы и продал чужую квартиру
Оформила наследство по "липовым" документам
Правоохранители констатировали, что женщина мошенническим способом завладела квартирой неподалеку от Стрыйского парка. То есть почти в центре города.
Злоумышленница, вероятно, подделала свидетельство о браке с покойным пенсионером. После этого путем оформления наследства завладела объектом недвижимости.
Детали в прокуратуре не сообщили, однако, возможно, имущество начали проверять не случайно. Ведь оно подлежало передаче в коммунальную собственность территориальной общины Львова.
Что грозит за такое преступление
Фигурантке дела уже избрали меру пресечения – суд она будет ждать в СИЗО. Также вскоре должны наложить арест на квартиру, о которой говорится.
Женщину подозревают сразу в нескольких преступлениях:
- в подделке и использовании официального документа;
- легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;
- мошенничестве.
Максимальное наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса – 12 лет тюрьмы.