Квартира пенсіонера мала перейти у комунальну власність, а дісталася зловмисниці. Проте 14 лютого в регіональному управлінні прокуратури повідомили, що викрили цю багаторічну аферу.

До речі У Львові посадовець РДА підробив документи та продав чужу квартиру

Оформила спадщину за "липовими" документами

Правоохоронці констатували, що жінка шахрайським способом заволоділа квартирою неподалік від Стрийського парку. Тобто майже в центрі міста.

Зловмисниця, ймовірно, підробила свідоцтво про одруження з покійним пенсіонером. Після цього шляхом оформлення спадщини заволоділа об'єктом нерухомості.

Деталі в прокуратурі не повідомили, проте, можливо, майно почали перевіряти не випадково. Адже воно підлягало передачі у комунальну власність територіальної громади Львова.

Що загрожує за такий злочин

Фігурантці справи вже обрали запобіжний захід – на суд вона чекатиме у СІЗО. Також невдовзі мають накласти арешт на квартиру, про яку мовиться.

Жінку підозрюють одразу в кількох злочинах:

у підробленні та використанні офіційного документа;

легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;

шахрайстві.

Максимальне покарання за відповідними статтями Кримінального кодексу – 12 років в'язниці.