Сумма задекларированных за 2020 год доходов составляет более 2,53 миллиарда гривен. Миллионеры Львовщины в целом уплатили 55,5 миллиона гривен налога.

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На Львовщине живут почти 400 миллионеров

В Главном управлении Государственной налоговой службы Львовщины рассказали, что в прошлом году 392 жителя области задекларировали доходы в размере более 1 миллиона гривен. В частности, миллионеры живут в:

Львовской территориальной общине – 275 человек;

Стрыйской общине – 13;

Трускавецкой – 11;

Червоноградской – 10;

Дрогобычской – 9.

Согласно декларациям, доход от заработной платы указали 130 человек, а инвестиционную прибыль – 75. Еще 53 жителя области заработали от продажи имущества.

Кроме этого, 45 человек указали источником дохода дивиденды и проценты, а 43 – наследство и дарение. 34 жителя Львовщины получили прибыль от иностранных доходов, а 12 – обогатились от аренды. В прошлом году жители-миллионеры уплатили 55,5 миллиона подоходного налога и 8,1 миллиона гривен военного сбора.

Интересно! В первом квартале 2021 года на Львовщине насчитали 73 миллионера. В 2020 году более миллиона гривен дохода зафиксировали у 283 человек.

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