Сума задекларованих за 2020 рік доходів становить понад 2,53 мільярда гривень. Мільйонери Львівщини загалом сплатили 55,5 мільйонів гривень податку.
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У Головному управлінні Державної податкової служби Львівщини розповіли, що торік 392 жителі області задекларували доходи у розмірі понад 1 мільйон гривень. Зокрема, мільйонери живуть у:
- Львівській територіальній громаді – 275 людей;
- Стрийській громаді – 13;
- Трускавецькій – 11;
- Червоноградській – 10;
- Дрогобицькій – 9.
Згідно з деклараціями, дохід від заробітної плати вказали 130 людей, а інвестиційний прибуток – 75. Ще 53 жителі області заробили від продажу майна.
Крім цього, 45 людей вказали джерелом доходу дивіденди та відсотки, а 43 – спадщину і дарування. 34 жителі Львівщини отримали прибуток від іноземних доходів, а 12 – збагатилися від оренди. Торік мешканці-мільйонери сплатили 55,5 мільйонів податку на доходи фізичних осіб та 8,1 мільйона гривень військового збору.
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