Недавно штамм Дельта подтвердили у 3 жителей области. Двое больных вернулись из Великобритании, а один – из России. Все они уже вылечились.

Темы На Львовщине выписали из больниц 3 пациентов, которые заразились штаммом Дельта

Штамм Дельта подозревают у 9 человек

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Наталья Иванченко рассказала, что образцы 9 человек, у которых подозревают штамм коронавируса Дельта, прислали в Киев.

Три человека, образцы которых мы присылали, ожидают результаты. И у нас снова есть 6 подозрений на штамм Дельта. Но и эти результаты мы тоже ждем из Центра общественного здоровья,

– отметила чиновница.

Она добавила, что люди, которые имеют подозрения, прибывают из Индии или России. Однако по состоянию на сегодня штамм Дельта обнаружили и в Турции, и США.

"Поэтому у лиц, которые прибывают и из этих стран и имеют симптомы ОРВИ, есть основания подозревать штамм коронавирус Дельта", – отметила Иванченко.

Заметьте Как защититься от штамма коронавируса Дельта: советы Минздрава

Жителей области призывают вакцинироваться

Иванченко отметила, что с 5 августа вступают в действие новые правила пересечения границы. Упрощенная система пересечения границы без ПЦР-теста или самоизоляции будет действовать только для вакцинированных. Если гражданин возвращается в Украину, то он обязан иметь как минимум одну прививку. В противном случае ему следует зарегистрироваться в "Дия", сделать ПЦР-тест и до получения результатов находиться на самоизоляции. Если коронавирус у человека не обнаружат, самоизоляцию можно прекратить.

Для людей, прибывших из России и Индии, правила строже. Они обязательно должны находиться 14 дней на самоизоляции. Завершить ее досрочно невозможно.

"В условиях опасности возникновения следующей волны коронавируса, вызванной штаммом Дельта, на сегодня единственными действенными инструментами защиты остаются: вакцинация, использование масок, социальная дистанция и гигиена рук", – подытожила чиновница.

Заметьте! В Украине штамм Дельта обнаружили у 17 человек. В конце июля в Киеве умер первый пациент, у которого обнаружили новый штамм коронавируса.



Данные о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала