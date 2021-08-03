Нещодавно штам Дельта підтвердили у 3 жителів області. Двоє хворих повернулись з Великої Британії, а один – з Росії. Усі вони вже вилікувались.

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Штам Дельта підозрюють у 9 людей

Керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко розповіла, що зразки 9 людей, у яких підозрюють штам коронавірусу Дельта, надіслали у Київ.

Три особи, зразки яких ми надсилали, очікують результати. І в нас знову є 6 підозр на штам Дельта. Але і на ці результати ми теж чекаємо з Центру громадського здоров'я,

– зазначила посадовиця.

Вона додала, що люди, які мають підозри, прибувають або з Індії або Росії. Однак станом на сьогодні штам Дельта виявили й в Туреччині та США.

"Тому в осіб, які прибувають і з цих країн та мають симптоми ГРВІ, є підстави підозрювати штам коронавірусу Дельта", – зауважила Іванченко.

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Жителів області закликають вакцинуватись

Іванченко зазначила, що з 5 серпня вступають в дію нові правила перетину кордону. Спрощена система перетину кордону без ПЛР-тесту чи самоізоляції діятиме лише для вакцинованих. Якщо громадянин повертається в Україну, то він зобов'язаний мати як мінімум одне щеплення. В іншому випадку йому слід зареєструватись у "Дії", зробити ПЛР-тест і до отримання результатів перебувати на самоізоляції. Якщо коронавірус у людини не виявлять, самоізоляцію можна припинити.

Для людей, які прибули з Росії та Індії правила суворіші. Вони обов'язково повинні перебувати 14 днів на самоізоляції. Завершити її достроково неможливо.

"В умовах небезпеки виникнення наступної хвилі коронавірусу, викликаної штамом Дельта, на сьогодні єдиними дієвими інструментами захисту залишаються: вакцинація, використання масок, соціальна дистанція та гігієна рук", – підсумувала посадовиця.

Зауважте! В Україні штам Дельта виявили у 17 людей. Наприкінці липня у Києві помер перший пацієнт, в якого виявили новий штам коронавірусу.



Дані про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу