Наклейки пока расклеивают в Галицком районе. Впоследствии их разместят на всех мусорных площадках города.

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На львовских мусорниках появились QR-коды

Для того, чтобы львовяне могли контролировать вывоз мусора, 12 августа на контейнерах начали размещать наклейки с QR-кодами и ID-номерами. Отсканировав QR-код, пользователь перейдет по ссылке в чат-бот. Там он сможет узнать подробную информацию о конкретном площадке – ее адрес, собственника, график забора мусора и телефон перевозчика. Кроме этого, с помощью чат-бота можно проинформировать соответствующие службы, если контейнер будет переполненным.



На мусорных контейнерах появились наклейки с QR-кодами / Фото Александра Мазуренко

Исполняющий обязанности директора департамента по вопросам обращения с отходами ЛГС Зиновий Гладун рассказал, что во Львове работа по обеспечению качественной очистки от отходов длится давно. В городе провели инвентаризацию всех контейнерных площадок. Сейчас здесь есть 1315 локаций, где размещены мусорные контейнеры. Всех их ввели в единую систему регистрации и учета, чтобы контролировать забор мусора.

С помощью GPS-трекеров, размещенных на мусоровозах, мы имеем возможность отслеживать движение каждой машины – время заезда и выезда с площадки, перемещения по городу,

- добавил Гладун.

Чтобы лучше контролировать вывоз отходов, во Львове решили привлечь к этому самих горожан.

"Теперь житель с помощью смартфона может зайти в чат-бот, чтобы получить всю информацию о площадке, кто ее обслуживает и график забора мусора, а также телефоны для надлежащего реагирования в случае необходимости", – подытожил чиновник.

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Львовяне могут узнать всю информацию о площадке / Фото Александра Мазуренко

Как пользоваться чат-ботом

Начальник управления информационных технологий ЛГС Елена Гунько рассказала, что всю информацию об обслуживании мусорной площадки можно узнать в чат-боте City Helper Bot. Также там есть быстрые кнопки с контактами Горячей линии города, департамента по вопросам обращения с отходами ЛГС и перевозчика мусора. Если человек не удовлетворен состоянием или качеством обслуживания контейнеров, он может легко уведомить об этом соответствующие службы. Пользоваться чат-ботом очень просто:

В главном меню City Helper Bot нужно выбрать категорию "Благоустройство и инфраструктура", а после этого – пункт "Контейнеры для мусора".

Выполняя подсказки чат-бота, нужно ввести идентификатор площадки-ID-номер на информационной таблице на контейнере.

В ответ пользователь получит информацию о контейнерной площадке.

"Также поиск можно осуществлять, поделившись своей геолокацией и соответственно узнать информацию о нескольких площадках, которые размещены поблизости", – пояснила Гунько.

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В чат-боте есть контакты перевозчика мусора / Фото Александра Мазуренко

Наклейки расклеят во всех районах Львова

Сейчас наклейки с QR-кодами и ID-номерами контейнерных площадок расклеивают в Галицком районе. Их разместят на площадках ЛКП, ОСМД, ЖСК и УК. Всего сначала наклеят 60 наклеек. Все эти площадки обслуживает ООО "Гринера Украина".

Заместитель директора компании Тарас Колодий отметил, что установка этой программы даст возможность перевозчикам мусора оперативно и четко реагировать на обращения. Также это позволит избежать перенакопления отходов.

Сейчас мы обслуживаем около 500 локаций, и к нам часто обращаются жители, указывая смежную улицу, где находится не наша площадка. Но мы это узнаем, когда наши представители выезжают на место,

– добавил чиновник.

Поэтому сейчас, когда человек будет называть номер локации, работники будут понимать, чья это площадка, и быстро реагировать на обращения.

Наклейки с QR-кодами и ID-номерами разместят в таких районах:

во Франковском районе – 260 наклеек;

Железнодорожном – 181;

Лычаковскому – 125;

Сыховском – 368;

Шевченковском – 248.

Для ускорения работы планируют также привлечь районные администрации. Наклейки на всех мусорных площадках города планируют разместить до сентября.

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Наклейки наклеят на мусорные контейнеры всех районов / Фото Александра Мазуренко