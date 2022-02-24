Актуально Россия напала на Украину: Садовый сообщил об итогах оперативного совещания

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Особенно бдительным должно быть население, проживающее на территории военных и критических объектов, аэропорта. Следите за сигналом "Воздушная тревога". Будьте рядом со своими детьми, проверьте свои укрытия,

– отметил глава ЛОГА Максим Козицкий.

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По оперативным данным, пострадали военные части в Каменце, Бродах и Новом Калинове.

Особенно бдительным должно быть население, проживающее на территории военных и критических объектов, аэропорта. Следите за сигналом "Воздушная тревога". Будьте рядом со своими детьми, проверьте свои укрытия,

– отметил Козицкий.

В настоящее время аэропорт "Львов" не атаковали. Его усиленно охраняют. В связи с закрытием воздушного пространства Украины, все рейсы из и во львовский аэродром отменили.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала