Актуально Россия напала на Украину: Садовый сообщил об итогах оперативного совещания
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Особенно бдительным должно быть население, проживающее на территории военных и критических объектов, аэропорта. Следите за сигналом "Воздушная тревога". Будьте рядом со своими детьми, проверьте свои укрытия,
– отметил глава ЛОГА Максим Козицкий.
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По оперативным данным, пострадали военные части в Каменце, Бродах и Новом Калинове.
Особенно бдительным должно быть население, проживающее на территории военных и критических объектов, аэропорта. Следите за сигналом "Воздушная тревога". Будьте рядом со своими детьми, проверьте свои укрытия,
– отметил Козицкий.
В настоящее время аэропорт "Львов" не атаковали. Его усиленно охраняют. В связи с закрытием воздушного пространства Украины, все рейсы из и во львовский аэродром отменили.
Карты укрытий в разных украинских городах / Инфографика 24 канала