Голова ЛОДА Максим Козицький під час брифінгу зазначив, що під ударом також опинилися об'єкти критичної інфраструктури, зокрема аеропорти, повідомляє 24 канал. Росія ввела танки зі всіх напрямків.

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Аеропорт "Львів" посилено охороняють

Козицький зауважив, що Україна зазнала повномасштабного вторгнення російських військ. Зокрема, на Львівщині також обстріляли військові об'єкти.

"Об'єкти критичної інфраструктури перебувають під посиленим наглядом поліції, Нацгвардії та СБУ. Прохання до населення – намагайтеся перебувати близько від дому та рідних", – зазначив очільник ЛОДА.

Козицький додав, що зв'язок наразі є, однак лінії можуть бути перенавантаженими.

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За оперативними даними, постраждали військові частини у Кам'янці, Бродах та Новому Калинові.

Особливо пильними має бути те населення, яке проживає біля військових і критичних об'єктів, аеропорту. Стежте за сигналом "Повітряна тривога". Будьте поруч зі своїми дітьми, перевірте свої укриття,

– зазначив Козицький.

Наразі аеропорт "Львів" не атакували. Його посилено охороняють. У зв'язку із закриттям повітряного простору України, всі рейси з та до львівського летовища скасували.

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Карти укриттів у різних українських містах / Інфографіка 24 каналу