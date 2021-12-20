Заказчик ремонта – воинская часть А0215. Она расположена в Виннице.

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На авиазаводе отремонтируют истребитель

На странице тендера в системе Prozorro говорится, что воинская часть А0215 заключила контракт с Львовским авиационно-ремонтным заводом на ремонт самолета МиГ-29. Стоимость ремонта составляет почти 74 миллиона гривен.

Авиазавод должен отремонтировать истребитель к ноябрю 2022 года. Межремонтный срок службы будет составлять 8 лет, а гарантийный – 4. Специалистам следует доработать радиостанцию, установить самолетный ответчик и заменить накопители. Кроме этого, им необходимо отремонтировать сменное авиационное вооружение.

Также в самолете должны быть средства аварийно-спасательного и парашютно-десантного имущества, аккумуляторные батареи, блоки питания и тормозной парашют. Техническую аптечку истребителя укомплектуют имуществом первой категории.



Львовский авиазавод будет ремонтировать истребитель МиГ-29 / Фото "Твоє місто"

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На заводе ремонтируют эти истребители более 30 лет

На Львовском авиазаводе ремонтируют истребители МиГ-29 с 1990-х годов. В 2000-х специалисты начали модернизировать их до поколения 4+, ведь самолеты постепенно технически устаревают. Сейчас на заводе выполняют 2 варианта модернизации самолета – МиГ-29МУ1 и МиГ-29МУ2.

В первом варианте в истребителях, выпущенных более 30 лет назад, увеличили дальность обнаружения и захвата воздушных целей, усовершенствовали электронную автоматику контроля работы двигателей, модернизировали систему регистрации полетных данных и бортовую радиостанцию.

Во втором варианте, кроме усовершенствования системы навигации, самолет получил способность поражать цели не только в воздухе, но и на земле. Такую модификацию на Львовском авиазаводе начали делать с 2020 года.

Основной целью самолета МиГ-29 является господство в воздухе. Речь идет о борьбе с истребителями противника, прикрытии и сопровождении транспорта, грузов и тому подобное. Однако с помощью модернизации аппарат можно превратить в многофункциональный самолет.

Первый заместитель директора предприятия Роман Качмар отметил, что модернизация – это лишь 10% от всего процесса, который МиГ-29 проходит на заводе. Основной задачей специалистов является капитальный ремонт. К производственному процессу непосредственно привлекли примерно 600 работников.

В одном из цехов завода ремонтируют топливную, гидравлическую системы и систему кондиционирования. В другом – авиационное оборудование, в третьем – радиоэлектронное оборудование и вооружение, а в четвертом – проводку. Также на заводе есть механический цех, где изготавливают часть необходимых деталей. Однако некоторые детали предприятие покупает. Чтобы отремонтировать истребитель нужно от 7 до 9 месяцев. Продолжительность работ зависит от первоначального технического состояния самолета.



Стоимость работ – почти 74 миллиона гривен / Фото "Твоє місто"