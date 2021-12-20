На Львівському авіазаводі відремонтують винищувач МіГ-29 за 74 мільйони гривень

Замовник ремонту – військова частина А0215. Вона розташована у Вінниці.

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На авіазаводі відремонтують винищувач

На сторінці тендеру у системі Prozorro мовиться, що військова частина А0215 уклала контракт із Львівським авіаційно-ремонтним заводом на ремонт літака МіГ-29. Вартість ремонту становить майже 74 мільйони гривень.

Авіазавод повинен відремонтувати винищувач до листопада 2022 року. Міжремонтний термін служби становитиме 8 років, а гарантійний – 4. Фахівцям слід доопрацювати радіостанцію, встановити літаковий відповідач та замінити накопичувачі. Окрім цього, їм необхідно відремонтувати змінне авіаційне озброєння.

Також у літаку повинні бути засоби аварійно-рятувального та парашутно-десантного майна, акумуляторні батареї, блоки живлення та гальмівний парашут. Технічну аптечку винищувача укомплектують майном першої категорії.



Львівський авіазавод ремонтуватиме винищувач МіГ-29 / Фото "Твоє місто"

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На заводі ремонтують ці винищувачі понад 30 років

На львівському авіазаводі ремонтують винищувачі МіГ-29 із 1990-х років. У 2000-х фахівці почали модернізувати їх до покоління 4+, адже літаки поступово технічно застарівають. Наразі на заводі виконують 2 варіанти модернізації літака – МіГ-29МУ1 і МіГ-29МУ2.

У першому варіанті у винищувачах, випущених понад 30 років тому, збільшили дальність виявлення та захоплення повітряних цілей, удосконалили електронну автоматику контролю роботи двигунів, модернізували систему реєстрації польотних даних та бортову радіостанцію.

У другому варіанті, окрім удосконалення системи навігації, літак отримав здатність вражати цілі не лише у повітрі, а й на землі. Таку модифікацію на Львівському авіазаводі почали робити з 2020 року.

Основною ціллю літака МіГ-29 є панування в повітрі. Мовиться про боротьбу з винищувачами противника, прикриття і супроводження транспорту, вантажів тощо. Проте за допомогою модернізації авіасудно можна перетворити на багатофункціональний літак

Перший заступник директора підприємства Роман Качмар зазначив, що модернізація – це лише 10% від усього процесу, який МіГ-29 проходить на заводі. Основним завданням фахівців є капітальний ремонт. До виробничого процесу безпосередньо залучили приблизно 600 працівників.

В одному із цехів заводу ремонтують паливну, гідравлічну системи та систему кондиціювання. В іншому – авіаційне обладнання, у третьому – радіоелектронне обладнання та озброєння, а в четвертому – проводку. Також на заводі є механічний цех, де виготовляють частину необхідних деталей. Однак деякі деталі підприємство купує. Щоб відремонтувати винищувач потрібно від 7 до 9 місяців. Тривалість робіт залежить від початкового технічного стану літака.



Вартість робіт – майже 74 мільйони гривень / Фото "Твоє місто"