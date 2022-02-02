Злоумышленники избили и ограбили мужчин. Нападение произошло из гомофобных побуждений.

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Во Львове напали на поэта и музыканта

В приговоре суда говорится, что ночью 26 июля 2021 года Максим Илькив вместе со своими знакомыми увидел на проспекте Свободы киевского поэта Сергея Савина и местного музыканта Максима Вербу. Подсудимый начал выкрикивать нецензурные выражения в отношении мужчин.

Он вместе со знакомыми высказывался по поводу их возможной гомосексуальной ориентации. Один из товарищей Илькива брызнул мужчинам в лицо газовым баллончиком. После этого злоумышленники стали их избивать. Кроме этого, Ильки украл у одного из пострадавших мобильный телефон Iphone 5s.

Сид вынес приговор нападающему

В приговоре суда говорится, что Ильков является уроженцем города Копычинцы Тернопольской области. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину.

Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко исследовал материалы дела и признал мужчину виновным в хулиганстве и грабеже. Ему дали 4 года в тюрьме. По украинскому законодательству на этот приговор еще можно подать апелляцию.

Примите во внимание! В общей сложности за нападение на Савина и Вербу судили 4 мужчин. Все дела рассматривались отдельно. В ноябре 2021 года ранее судимого львовянина Михаила Юдкина приговорили к 4 годам и 1 месяцу за решеткой. В свою очередь, львовянину Владимиру Повху назначили 1,5 года условно, а уроженцу Хмельнитчины Анатолию Бачинскому – год условно.