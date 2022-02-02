Зловмисники побили та пограбували чоловіків. Напад трапився з гомофобних мотивів.

До теми У центрі Львова побили та пограбували поета з Києва та місцевого вуличного музиканта

У Львові напали на поета та музиканта

У вироку суду мовиться, що вночі 26 липня 2021 року Максим Ільків разом зі своїми знайомими побачив на проспекті Свободи київського поета Сергія Савіна та місцевого музиканта Максима Вербу. Підсудний почав вигукувати нецензурні вислови щодо чоловіків.

Він разом зі знайомими висловлювався щодо їхньої можливої гомосексуальної орієнтації. Один з товаришів Ільківа бризнув чоловікам в обличчя газовим балончиком. Після цього зловмисники почали їх бити. Окрім цього, Ільків вкрав в одного з постраждалих мобільний телефон Iphone 5s.

Сід виніс вирок нападнику

У вироку суду мовиться, що Ільків є уродженцем міста Копичинці, що на Тернопільщині. Під час судового засідання він повністю визнав свою провину.

Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко дослідив матеріали справи та визнав чоловіка винним у хуліганстві та грабежі. Йому призначили 4 роки у в'язниці. За українським законодавством, на цей вирок ще можна подати апеляцію.

Зауважте! Загалом за напад на Савіна та Вербу судили 4 чоловіків. Усі справи розглядали окремо. У листопаді 2021 року раніше судимого львів'янина Михайла Юдкіна засудили до 4 років та 1 місяця за ґратами. Своєю чергою, львів'янину Володимиру Повху призначили 1,5 роки умовно, а уродженцю Хмельниччини Анатолію Бачинському – рік умовно.