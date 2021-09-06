Инцидент произошел в селе Рясное Львовского района. Мужчине может грозить штраф или арест.

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Львовянин организовал частное кладбище

Участники садово-огородного кооператива в селе Рясное 26 августа рассказали правоохранителям, что их земли самовольно захватили.

Директор одной из общественных организаций без согласования садоводов создал там кладбище, где проводят захоронение умерших за деньги.

По информации ZAXID.NET, говорится о 62-летнем львовянине Ярославе Мартыниве, который захватил земельные участки у недействующего Ряснянского кладбища.

Сам Мартынив признал, что действует незаконно и даже рассказал журналистам расценки за захоронение.

Владельцы земельных участков обратились в полицию с коллективным заявлением.

Параллельно в полицию обратился и Львовский горсовет.



Мужчина устроил на землях кооператива кладбище / Фото ZAXID.NET

Правоохранители расследуют захват земель

Дознаватели открыли уголовное производство за "самовольное занятие земельного участка". Если вину львовянина докажут в суде, ему грозит от 3400 до 5100 гривен штрафа или до 6 месяцев ареста.

Вскоре Мартыниву могут сообщить о подозрении. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.

Заметьте! Площадь Ряснянского кладбища составляет около 6 гектаров. Однако кладбище продолжает разрастаться на землях садово-огородного кооператива.