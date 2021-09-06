Инцидент произошел в селе Рясное Львовского района. Мужчине может грозить штраф или арест.

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Львовянин организовал частное кладбище

  • Участники садово-огородного кооператива в селе Рясное 26 августа рассказали правоохранителям, что их земли самовольно захватили.
  • Директор одной из общественных организаций без согласования садоводов создал там кладбище, где проводят захоронение умерших за деньги.
  • По информации ZAXID.NET, говорится о 62-летнем львовянине Ярославе Мартыниве, который захватил земельные участки у недействующего Ряснянского кладбища.
  • Сам Мартынив признал, что действует незаконно и даже рассказал журналистам расценки за захоронение.
  • Владельцы земельных участков обратились в полицию с коллективным заявлением.
  • Параллельно в полицию обратился и Львовский горсовет.

Львов мужчина захватил земли и устроил там частное кладбище
Мужчина устроил на землях кооператива кладбище / Фото ZAXID.NET

Правоохранители расследуют захват земель

Дознаватели открыли уголовное производство за "самовольное занятие земельного участка". Если вину львовянина докажут в суде, ему грозит от 3400 до 5100 гривен штрафа или до 6 месяцев ареста.

Вскоре Мартыниву могут сообщить о подозрении. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства происшествия.