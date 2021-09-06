Інцидент трапився у селі Рясне-Руське Львівського району. Чоловікові може загрожувати штраф або арешт.

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Львів'янин організував приватний цвинтар

Учасники садово-городнього кооперативу в селі Рясне-Руське 26 серпня розповіли правоохоронцям, що їхні землі самовільно захопили.

Директор однієї з громадських організацій без погодження садівників створив там кладовище, де проводять поховання померлих за гроші.

За інформацією ZAXID.NET, мовиться про 62-річного львів'янина Ярослава Мартиніва, який захопив земельні ділянки біля нечинного Ряснянського кладовища.

Сам Мартинів визнав, що діє незаконно і навіть розповів журналістам розцінки за поховання.

Власники земельних ділянок звернулися до поліції з колективною заявою.

Паралельно до правоохоронців звернулася й львівська міськрада.



Чоловік облаштував на землях кооперативу кладовище / Фото ZAXID.NET

Правоохоронці розслідують захоплення земель

Дізнавачі відкрили кримінальне провадження за "самовільне зайняття земельної ділянки". Якщо провину львів'янина доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3400 до 5100 гривень штрафу або до 6 місяців арешту.

Невдовзі Мартиніву можуть повідомити про підозру. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

Зауважте! Площа Ряснянського цвинтаря становить приблизно 6 гектарів. Однак кладовище продовжує розростатись на землях садово-городнього кооперативу.