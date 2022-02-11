Ежемесячный оборот составлял примерно 1 миллион гривен. Производство разоблачили следственные полиции Львовщины по материалам СБУ.

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На заводе подпольно производили алкоголь

По данным следствия, во Львовской области руководители одного из официальных ликероводочных заводов организовали схему незаконного изготовления алкоголя в промышленных масштабах. Продукцию производили во внерабочее время, используя мощности завода.

Алкоголь не учитывали. Злоумышленники нарушали украинское законодательство. В частности, они не клеили на бутылки марки акцизного налога. Далее этот алкоголь продавали по сети оптовой и розничной торговли в западных областях Украины. Ежемесячный оборот мог достигать миллиона гривен.

Смотрите фото подпольного производства / Фото Львовской облпрокуратуры

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Правоохранители проводят расследование

Во время обысков правоохранители изъяли около 9 тысяч бутылок водки, оборудование, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи. Общая стоимость изъятого алкоголя составляет более 1 миллиона гривен.

Следователи открыли уголовное производство за "незаконное производство и реализацию ликероводочных изделий". Злоумышленникам может грозить от 3 до 7 лет за решеткой.

На имущество завода планируют наложить арест. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование, чтобы установить всех причастных к этому преступлению.